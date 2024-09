Scandalo Boccia-Sangiuliano, arriva il commento dell’ex marito: “Non invidio il Ministro” | La dichiarazione raggelante

Nulla da fare per loro: la coppia Boccia-Sangiuliano ha ancora molto da offrire al proprio pubblico, ma attenzione alle dichiarazioni dell’ex marito.

Gennaro Sangiuliano è una figura discussa della politica e del giornalismo italiano. Nato a Napoli nel 1962, ha iniziato la sua carriera come giornalista e docente. Politicamente, è stato vicino alle formazioni della destra italiana, supportando in particolare il partito Fratelli d’Italia.

La sua fede politica è emersa chiaramente anche durante il suo incarico come direttore del Tg2, dove il suo stile editoriale ha riflesso posizioni conservatrici. La sua carriera nel giornalismo e la sua attiva partecipazione nel panorama politico lo hanno portato, nel 2022, alla nomina di Ministro della Cultura nel governo guidato da Giorgia Meloni.

Durante il suo mandato si è trovato più volte sotto i riflettori per alcune gaffe e dichiarazioni controverse. Un episodio particolarmente noto è accaduto durante il Premio Strega, dove ha fatto un intervento che ha scatenato una polemica: ha confessato pubblicamente di non aver letto i libri finalisti del premio.

L’attrice e conduttrice Geppi Gucciari ha risposto ironicamente a Sangiuliano durante la cerimonia, sottolineando la discrepanza tra le parole del ministro e le aspettative dell’evento. Questo episodio ha attirato critiche non solo dai partecipanti, ma anche da una parte dell’opinione pubblica, mettendo in dubbio la sua competenza.

Il passaggio di testimone

Nonostante le critiche, Sangiuliano ha continuato a svolgere il suo ruolo fino al 2024, quando ha rassegnato le dimissioni da Ministro della Cultura. Queste sono state un colpo di scena per il mondo politico e culturale italiano, anche se la decisione non è stata del tutto inaspettata per chi seguiva da vicino il suo operato.

Dopo l’uscita di scena di Sangiuliano, il suo incarico è stato assunto da Alessandro Giuli, giornalista e saggista con una lunga carriera nel mondo dell’informazione e della cultura. A differenza del suo predecessore, Giuli è stato accolto con una maggiore apertura, sebbene il suo mandato sia ancora giovane e in fase di definizione.

Le controversie con Boccia

Sul piano personale, Sangiuliano è stato protagonista di uno scandalo che ha coinvolto la sua ex segretaria particolare, Maria Rosaria Boccia. In un’intervista recente, la donna ha dichiarato che non è affatto sorpresa dalle dimissioni di Sangiuliano e ha accennato a problemi personali e relazionali che sarebbero alla base di molte difficoltà affrontate dallo stesso.

Tuttavia, lo scandalo si è inasprito quando è intervenuto l’ex marito di Boccia, il quale ha manifestato solidarietà all’ex Ministro, come riportato da Il Messaggero: “Non sono stupito, Sangiuliano non si può immaginare quello che passerà, non invidio affatto il Ministro“.