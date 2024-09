Scandalo a Ballando con le Stelle, il gestaccio della Bruganelli con il ballerino le costa carissimo: “Si è sempre sentita ‘stoc*zzo”

A Ballando con le Stelle è successo qualcosa di inaspettato che coinvolge Sonia Bruganelli: il gesto è imperdonabile.

Ballando con le Stelle è uno dei programmi di punta della televisione italiana, in onda su Rai 1 dal 2005. Lo show ha conquistato il pubblico del sabato sera, diventando un vero e proprio appuntamento fisso per milioni di spettatori. Milly Carlucci, carismatica conduttrice dello spettacolo, è una delle chiavi del suo successo.

Lo show vede protagonisti numerosi vip che, settimana dopo settimana, si cimentano in prove di ballo, spesso con risultati sorprendenti. Alcuni partecipanti hanno trovato nell’esperienza un’opportunità di riscatto o di rinnovata visibilità, mentre altri hanno saputo trasformare la loro partecipazione in trampolino di lancio per nuove carriere.

Tra gli ex concorrenti più celebri c’è il campione olimpico Massimiliano Rosolino, che non solo ha dimostrato grandi capacità nel ballo, ma ha anche trovato l’amore durante lo show con la sua insegnante, Natalia Titova. La loro storia d’amore, nata sotto i riflettori, è diventata una delle più amate dal pubblico, contribuendo a rafforzare il legame affettivo tra il programma e gli spettatori.

Nonostante tutto, Ballando non è stato esente da scandali nel corso degli anni. Alcuni episodi hanno generato grandi discussioni tra i fan del programma e sui social network. In molti ricorderanno le tensioni tra giudici e concorrenti, le accuse di favoritismi e persino alcune polemiche sollevate dagli stessi spettatori.

La polemica su Sonia Bruganelli

Una delle polemiche più recenti ha coinvolto Sonia Bruganelli, che quest’anno parteciperà come concorrente e si è trovata al centro delle critiche dopo un episodio controverso con il suo ballerino, Carlo Aloia. Durante il loro primo incontro in studio, Aloia è entrato in sala per conoscere Bruganelli, ma lei non si è alzata per salutarlo.

Questo gesto ha immediatamente attirato l’attenzione e provocato reazioni negative. Molti hanno visto in questo comportamento una mancanza di rispetto, soprattutto considerando il contesto amichevole e collaborativo che il programma cerca di promuovere tra concorrenti e insegnanti di danza. Ma non è tutto.

Le critiche di Bruganelli

Le tensioni tra Bruganelli e Aloia non si sono limitate a quell’episodio. Quando il ballerino ha cercato di elogiare la concorrente dicendole che aveva un bel sorriso e la vedeva carica per la competizione, Bruganelli ha risposto con ironia: “Ancora sì, spero che non me lo farai cancellare”.

Si è sempre sentita stocazzo. — Jay Sí (@Jes912) September 12, 2024

L’ironia pungente di Bruganelli ha continuato a fare discutere, soprattutto quando, riferendosi alla fatica degli allenamenti, ha detto ad Aloia: “Quante dita ha un piede? Dieci? Io ho 15 vesciche”, alludendo al fatto che stavano lavorando troppo duramente. Sui social, alcuni hanno commentato in questo modo: “Si è sempre sentita stoc*zzo”.