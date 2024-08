‘Sbrigati, ho bisogno di te’: il ballerino molla tutto e torna ad Amici | Ecco chi sostituirà Todaro

Maria De Filippi ha bisogno urgentemente di lui. Il bravo ballerino deve correre ad Amici. Todaro se ne va.

Ora che il mese di agosto 2024 si sta preparando a salutarci con la manina e che settembre sta per bussarci alla porta, tutti guardano verso una nuova stagione TV. Tra poche settimane ripartiranno ufficialmente le edizioni dei programmi televisivi dell’annata 2024/2025 più seguiti dagli italiani di ogni età.

Fra di essi figura di certo Amici che, tuttavia, parte un pochino dopo. In ogni caso non mancano pettegolezzi al riguardo e qualche gustosa anticipazione. Il padre di tutti i talent è uno dei più longevi della TV italiana e regalata al mondo dello spettacolo nostrano numerosissimi talenti, sia per ciò che concerne il canto che la danza.

Il massimo obiettivo degli allievi, è quello in primis di arrivare alla finale e in secundis di vincerlo. In ogni caso, come ci ha insegnato il programma nel corso del tempo, non è poi così fondamentale trionfare per avere successo in ambito lavorativo. Basti pensare a Stefano De Martino che arrivò quinto e che oggi è lanciatissimo come showman a tuttotondo.

Amici, in arrivo l’ex allievo al posto di Todaro

O anche Ad Annalisa ed Elodie, attualmente considerate come vere e proprie dive. Chiaramente questi sono solo alcuni esempi da citare in tale direzione, ma che rendono benissimo l’idea. Grandissima importanza nella scuola hanno pure i coach. E il massimo chiacchiericcio nelle ultime settimane è stato rivolto proprio a loro.

Uno dei più interessanti riguarda Raimondo Todaro, approdati pochi anni fa alla corte di Maria De Filippi, dopo aver militato per tantissimi anni presso quella di Milly Carlucci. Dalla vedova Costanzo si è ricongiunto alla moglie Francesca Tocca, con la quale per un certo periodo è stato in crisi. L’amore ha nuovamente trionfato e i due sono tutt’ora più uniti che mai. Chi arriverà tuttavia a sostituire il bel Raimondo? A quanto pare un’ex gloria di Amici.

Adriano Bettinelli, il nome più in lizza

Diciamo che non è una certezza, ma che il nome più in lizza in codesta mansione è quello di Adriano Bettinelli, che partecipò al programma nel 2009. Successivamente fece parte di numerosi corpi di ballo di grandi produzioni di stampo internazionale, come MTV Ema, MTV Italian Music Awards, X-Factor Sanremo e Miss Italia.

Al momento il professionista non ha né confermato né smentito questa possibilità, della quale ci sussurra Movieplayer.it, dopo che l’influencer Amedeo Venza ha fatto il nome del ballerino in questione. Tuttavia il primo a parlare di un possibile abbandono di Todaro è stato Giuseppe Candela. Non ci resta che attendere le prossime settimane per saperne di più al riguardo.