‘Sarà lei a condurre L’Isola dei Famosi’, Berlusconi continua a rivoluzionare Mediaset | Un nome del tutto inatteso al timone del reality

Ormai è chiaro, sarà lei a condurre la prossima edizione dell’Isola Dei Famosi. Nuova rivoluzione nelle reti Mediaset.

Mentre moltissimi programmi, tra i più amati dai telespettatori di ogni età, sono fermi per la pausa estiva, si parla a spron battuto del loro ritorno sul Piccolo Schermo, soprattutto a partire da settembre. Gli addetti ai lavori stanno lavorando sodo dietro le quinte per dare in pasto al pubblico qualcosa di ottimo.

L’obiettivo finale è anche quello di battere la concorrenza a livello di share. L’Azienda Del Biscione è nel mirino, soprattutto per i vari e clamorosi cambiamenti che ha effettuato lo scorso anno. Di certo a tenere banco è soprattutto l’uscita di scena di Barbara d’Urso e, in primis, il fatto di averle tolto la conduzione del suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque.

Tuttavia anche il fatto di non vedere più al timone dell’Isola Dei Famosi la bellissima Ilary Blasi, ha fatto storcere il naso a molti. Sebbene Vladimir Luxuria sia una grandissima professionista, non ha convinto e, a quanto pare, non sarà ancora lei a condurla un’altra volta. Tuttavia i fan i fan dell’ex signora Totti, non possono sperare in un suo ritorno.

Isola Dei Famosi, lo stop per la Blasi e Luxuria

Difatti, come si legge su Dagospia, pare che la Blasi non goda più di grandi simpatia da parte di Pier Silvio Berlusconi. L’AD pare non aver gradito il fatto che lei abbia volto aprire in anteprima il rubinetto sulla fine del suo matrimonio con il Pupone su Netflix con la docu-serie Unica e di non aver scelto per primo il salotto dell’amica Silvia Toffanin.

Fatto sta che la showgirl romana sarà ancora presente nei palinsesti Mediaset ma, fino a questo momento, solo per quel che concerne Battiti Live, dove, è affiancata dall’amico Alvin. Accantonata l’ipotesi della Blasi all‘Isola, c’è un altro nome che pare essere certo in tal senso. Parliamo di una donna bellissima e di una giornalista sportiva molto quotata.

Diletta Leotta pronta al raddoppio

Sì, avete capito bene, si tratta della divina Diletta Leotta, che vedremo già impegnatissima nella nuova super attesa edizione de La Talpa, che torna dopo molti anni in TV. A parlarcene è ancora una volta Dagospia che, si sa, è sempre sul pezzo. “La Talpa dovrebbe rappresentare per la pompatissima siciliana una sorta di tirocinio per la futura conduzione de L’Isola Dei Famosi“, così si legge sul portale.

Per il momento non c’è alcuna conferma o smentita, né dalla diretta interessata, né da Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia l’imprenditore, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, ha dichiarato riguardo al reality: “Aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori“. Dunque non resta che attendere un po‘ per sapere come si svolgerà la gustosa faccenda.