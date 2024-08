“Sa tutto di me”: Emma esce finalmente allo scoperto | Parole di grande affetto per la regina della TV

Dopo anni di silenzio Emma Marrone esce finalmente allo scoperto. Ecco chi la conosce più di chiunque altro.

Emma Marrone è una delle cantanti del momento e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento canoro. Nata a Firenze il 25 maggio 1984, nel 2009 ha avuto la possibilità di partecipare alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Ha vinto per la gioia dei fan e questo le ha permesso di firmare un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Grazie alla scuola più nota di canale 5 ha incontrato Stefano De Martino, con il quale ha avuto una relazione naufragata dopo che lui e Belen Rodriguez sono usciti allo scoperto. Nonostante la delusione Emma si è rimboccata le maniche e ha proseguito per la sua strada ottenendo solo innumerevoli successi.

Ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo portando a casa la vittoria nel 2012 con Non è l’inferno. Nel 2014 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, ma si è classificata solo alla ventunesima posizione. In compenso nel 2024 ha venduto più di 2 milioni di copie in Italia tra singoli e album.

Di recente ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni pubblicata sul sito gossipetv.com e ha colto l’occasione per parlare del suo tour estivo in giro per l’Italia da poco terminato. Inoltre ha voluto spendere belle parole su colei che le ha permesso di diventare uno dei volti più amati nel mondo della musica. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

Emma Marrone a ruota libera sull’amatissima conduttrice

Lei è un pilastro fondamentale della Mediaset, in quanto con i suoi programmi televisivi garantisce ottimi risultati in termini di ascolto. Non c’è da stupirsi se gli alti vertici puntano ben volentieri sulla sua indiscussa professionalità.

Lei non è altro che Maria De Filippi. La Queen della televisione è stata accanto a Emma non solo nel periodo di Amici è per questo motivo Emma non può fare altro che esserle grata.

“A lei faccio sentire in anticipo le mie canzoni”

“Nessuno mi conosce come Maria, non ho mai tagliato il cordone ombelicale con lei: è a lei che faccio sentire in anticipo alle mie nuove canzoni, le chiedo consigli. Sa tutto di me, nel bene e nel male. Se dovesse raccontarmi, lo farebbe con una precisione micidiale“, ecco cosa ha riferito ai microfoni.

È ben risaputo che tra le due c’è sempre stato un rapporto speciale. Emma Marrone l’ha sempre definita una persona vera e onesta, una persona con la quale si può parlare di tutto e di più. Sicuramente il loro legame durerà per sempre.