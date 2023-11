Romina Power, per la prima volta assiste all’ecografia della figlia: quello che vedono è da lacrime

Romina Power è al settimo cielo perché ha assistito alla prima ecografia del nipotino. Il momento toccante è stato ripreso da un cellulare e pubblicato sui social

Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, qualche mese fa ha dato una splendida notizia. Ha riferito ai fan che a breve diventerà madre per la prima volta. In una puntata di Verissimo ha svelato dei retroscena sulla gravidanza.

“L’ho scoperto mentre era in Croazia, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella…mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta”. Sicuramente sarà stata una splendida notizia per il compagno Stefano Rastelli.

Lui è stato il regista del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ha 53 anni con alle spalle un matrimonio e due figli. La loro relazione è iniziata un anno e mezzo fa, in quanto le presentazioni ufficiali con i genitori sono avvenute quando lei ha festeggiato il trentacinquesimo compleanno.

Settimane fa aveva pubblicato le prime ecografie del maschietto che nascerà a gennaio 2024. Per cinque mesi non ne ha fatto parola, probabilmente per scaramanzia. Adesso che l’ha annunciato non fa altro che condividere video e foto di quando si reca dalla ginecologa. Stavolta, però, ha avuto una compagnia speciale: quella della madre.

Romina Power, una futura nonna super felice

Romina Power è molto amata dagli italiani che si emozionano ancora nel vederla cantare sul palcoscenico ma non nella mano con l’ex marito Al Bano Carrisi. Erano una delle coppie più note degli anni scorsi e, nonostante abbiamo preso strade diverse, qualcuno spera ancora in un loro ricongiungimento. L’attuale compagna di lui, Loredana Lecciso, ormai ha accettato l’idea di passare sempre in secondo piano perché i due ex hanno fatto la storia nel mondo della musica.

Da quando Romina Power ha lasciato il cantante non si è mai fatta beccare con altri uomini. In effetti è stata lei a confessare di dedicarsi anima e corpo al lavoro e tra qualche mese farà i conti con biberon e pannolini. La futura nonna non riesce a nascondere la sua felicità.

“Oggi nonna l’ha visto per la prima volta”

Qualche ora fa Romina Carrisi ha pubblicato un video in cui si vede che la ginecologa sta esaminando le condizioni di salute del piccolo attraverso un’ecografia.

Romina Power appare palesemente emozionata al punto totale da avvicinare lo sguardo allo schermo per vedere meglio il volto del nipotino. Inevitabile dire che i like e i commenti di auguri sono arrivati subito.