Romina Power e Al Bano stretti in un tenero abbraccio con Ylenia: uniti più che mai | Spunta la foto inedita

Al Bano Carrisi e Romina Power abbracciano la figlia Ylenia. Ecco la foto che mostra il tenero momento con la primogenita

Al Bano Carrisi e Romina Power rappresentano una delle coppie artistiche più amate da sempre dagli italiani. Anche se hanno preso strade diverse, sono sempre rimasti in buoni rapporti e così continuano ancora a entusiasmare i fan proponendosi insieme mano nella mano sul palcoscenico.

Insieme hanno proposto brani di successo come Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia, Cara terra mia e Libertà. Galeotto è stato il set cinematografico del film Nel sole nel 1967. Fu amore a prima vista al punto tale che convolarono a nozze il 26 luglio 1970. Dalla loro unione sono nati Ylenia, Yari, Romina e Cristel.

I due sono stati sposati per quasi 30 anni dopodiché Albano ha incontrato Loredana Lecciso, l’attuale compagna, che lo ha reso padre di Yasmine e Al Bano junior. Nonostante siano passati anni, i fan sperano sempre in un ritorno di lui con Romina Power.

Da qualche ora la bellissima cantante ha voluto condividere una gioia, con un velo di malinconia, con i suoi follower e qualche lacrima ha sfiorato il volto dei più sensibili. Ma cosa è successo? Nella faccenda è inclusa la primogenita.

Toccante gesto di Romina Power per la figlia

Ylenia si è fatta viva l’ultima volta il 1° gennaio 1994 quando si trovava presso un hotel di New Orleans. Purtroppo durante la telefonata ha avuto uno scontro verbale con il padre e da allora si sono perse le sue traccie.

La sua scomparsa è stata una delle cause della rottura dei due coniugi. Se lui ha gettato la spugna, lei ancora ci crede in un suo ritorno. Proprio per questo motivo i ricordi hanno avuto il sopravvento e così ha condiviso uno scatto del passato.

Al Bano e Romina con Ylenia

“È iniziato il mese di Ylenia. Qui appena nata, avvolta nella coperta fatta da me all’uncinetto per lei”, ecco cosa Romina Power ha riportato nella didascalia della foto. Si possono vedere sia lei che Al Bano da giovani con la figlia tra le braccia. Un bellissimo momento che non è passato inosservato sui social. Infatti tanti sono i commenti toccanti che hanno ricevuto.

“Ho avuto la fortuna di conoscere Ylenia. Eravamo insieme a scuola di danza. Nei miei ricordi c’è sempre il suo splendido sorriso e la sua dolcezza. Siete sempre stati dei genitori attenti e meravigliosi. Auguro a voi e ad Ylenia, ovunque essa sia, la serenità che meritate!”. Questo è solo uno dei tanti commenti che si possono leggere. Ciò non può far altro che confermare quanto la famiglia Carrisi sia amata dalla stragrande maggioranza delle persone.