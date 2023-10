Romina Carrisi, durante l’ecografia vede qualcosa d’inaspettato: la reazione della figlia di Al Bano intenerisce

La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, Romina Carrisi, ha mostrato ai fan la sua prima ecografia. Il momento è stato molto emozionante

È un periodo splendido per la figlia più piccola dei due cantanti più amati del mondo della musica italiana. La giovane Romina Power presto darà alla luce il primogenito, frutto dell’amore che la lega al compagno Stefano Rastelli.

All’età di 37 anni diventerà madre, ma per il compagno si tratterebbe del terzo figlio. Con 17 anni di differenza, l’uomo è padre di Emma e di Lola che hanno rispettivamente 19 e 16 anni. Tra loro è stato amore a prima vista, dal momento che sono andati subito a convivere.

Secondo quanto riportato ai microfoni di Vanity Fair, la sintonia è arrivata in modo estremamente naturale: “Mi trovo a mio agio con lui, è un uomo per me perfetto anche nelle sue imperfezioni, un uomo che c’è, che ti ascolta e riesce a capirti anche nei tuoi silenzi, per me non ce ne sono più grande”.

Ora la Carrisi sarebbe incinta del quinto mese, dunque facendo dei calcoli dovrebbe partorire a inizio anno 2024. Ha ammesso di aver paura, ma è tipico delle future mamme. Per fortuna sa che può contare sulla sua famiglia, in particolar modo sulla madre. In queste ore ha fatto un’ecografia e non esitato a condividere questa gioia con chi la segue fin da suoi primi esordi nel piccolo schermo.

Un qualcosa di inaspettato per Romina Carrisi

Romina Carrisi ha proseguito facendo delle dichiarazioni inaspettate relative a delle scelte fatte in passato: “In passato abortire è stato difficile, ogni donna deve poter decidere cosa fare del proprio corpo. Io penso che un bambino debba avere un padre e una madre”.

“Io volevo creare una famiglia con un bambino, non volevo essere madre single. Non volevo che questo bambino crescesse col dubbio di un padre, quindi mi sono trovata anche costretta ad operare abortire. Per me era estremamente importante trovare l’uomo giusto“.

Attimi di emozione per la figlia di Al Bano Carrisi

Durante l’intervista ha aggiunto altro ancora: “Avere un bambino è un atto di generosità e di altruismo perché stai dando non solo il tuo corpo per 9 mesi, ma la sua intera vita a un altro essere umano”. Adesso che ha trovato l’uomo con cui mettere su famiglia, la Carrisi non vede l’ora di accogliere tra le sue braccia il figlio.

Nel frattempo si è sottoposta a un’ecografia e quando ho sentito il battito del piccolo non ha nascosto la sua emozione. Sicuramente è stato un momento toccante che ha voluto condividere con i follower, i quali non hanno esitato a farle gli auguri per il futuro che l’aspetta.

