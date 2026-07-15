Roma, Viale Eritrea chiude fino al 13 agosto: cantiere sulla fognatura

Viale Eritrea sarà chiusa al traffico da lunedì 20 luglio a giovedì 13 agosto nel tratto compreso fra via Lucrino e via Lago di Lesina. La sospensione della circolazione, prevista per quasi quattro settimane, consentirà ad Acea di ricostruire un allaccio fognario e di svolgere le lavorazioni in condizioni di sicurezza.

Viale Eritrea chiusa per 25 giorni, dove sarà attivo il cantiere

L’intervento riguarderà una porzione precisa di Viale Eritrea, una delle arterie più frequentate del quadrante nord-est di Roma. Il cantiere sarà aperto nel segmento delimitato dagli incroci con via Lucrino e via Lago di Lesina, nel cuore del quartiere Africano, dove ogni giorno si concentrano spostamenti residenziali, attività commerciali e collegamenti con le strade vicine.

La chiusura scatterà lunedì 20 luglio e resterà in vigore fino a giovedì 13 agosto. Considerando anche i fine settimana, il provvedimento interesserà complessivamente 25 giornate. Durante questo periodo non sarà possibile attraversare con i veicoli il tratto occupato dalle lavorazioni.

La limitazione è legata alla natura dell’opera. La ricostruzione di un allaccio fognario richiede infatti l’apertura della sede stradale, l’accesso alle condotte sotterranee e l’impiego di mezzi da cantiere. La presenza degli scavi rende necessaria la chiusura completa della carreggiata interessata, evitando il passaggio dei veicoli nelle immediate vicinanze degli operai e delle attrezzature.

Lavori sulla rete fognaria, perché è necessaria la chiusura completa

Un allaccio fognario collega gli scarichi di uno o più edifici alla rete pubblica. Quando la tubazione presenta cedimenti, ostruzioni o condizioni che non consentono una riparazione limitata, può rendersi necessaria la ricostruzione del collegamento.

Le operazioni comprendono generalmente la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la sostituzione delle parti danneggiate e il successivo ripristino della strada. Ogni fase deve essere eseguita rispettando tempi tecnici precisi, anche per verificare la tenuta della nuova condotta prima della chiusura definitiva dello scavo.

La durata prevista fino al 13 agosto tiene conto dell’intero ciclo dei lavori, compreso il rifacimento della superficie stradale. La riapertura potrà avvenire una volta completate le operazioni e ripristinate le condizioni necessarie per consentire il transito in sicurezza.

Per i residenti e per le attività presenti nell’area, la segnaletica temporanea avrà un ruolo determinante. Le indicazioni collocate in prossimità del cantiere serviranno a disciplinare gli accessi, segnalare i punti non percorribili e indirizzare il traffico sulle strade disponibili.

Traffico nel quartiere Africano, possibili rallentamenti sulle vie vicine

La chiusura di una parte di Viale Eritrea potrebbe avere effetti sulla circolazione delle strade circostanti, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza. Gli automobilisti diretti verso corso Trieste, piazza Annibaliano, via Nomentana e le zone limitrofe dovranno considerare percorsi alternativi e tempi di viaggio più lunghi.

Una parte dei veicoli potrebbe riversarsi sulle vie interne del quartiere, aumentando il carico su carreggiate normalmente utilizzate per gli spostamenti locali. Per limitare disagi e manovre improvvise sarà utile osservare con attenzione i cartelli installati prima dell’area chiusa, senza raggiungere l’ingresso del cantiere per cercare una deviazione all’ultimo momento.

Anche chi utilizza autobus o altri mezzi di superficie dovrà verificare l’eventuale presenza di variazioni temporanee lungo il percorso. La chiusura di una strada può richiedere spostamenti delle fermate o modifiche locali dei tragitti, soprattutto quando lo spazio disponibile non permette il passaggio dei mezzi più grandi.

Il periodo scelto coincide con settimane nelle quali il traffico cittadino tende a ridursi per le partenze estive. Viale Eritrea resta comunque un asse importante per il quartiere e serve un’area densamente abitata, ricca di negozi, uffici e servizi. I disagi potrebbero quindi essere percepibili anche nel periodo centrale di agosto.

Quando riaprirà Viale Eritrea e cosa devono sapere i residenti

La riapertura del tratto compreso fra via Lucrino e via Lago di Lesina è programmata per giovedì 13 agosto. Fino a quella data la strada resterà interdetta alla circolazione per l’intera durata del cantiere.

Chi vive o lavora nella zona dovrà tenere conto della chiusura anche per consegne, appuntamenti e spostamenti quotidiani. Organizzare in anticipo gli itinerari potrà ridurre il rischio di ritardi, specialmente nei primi giorni, quando molti automobilisti potrebbero non essere ancora a conoscenza del provvedimento.

La ricostruzione dell’allaccio fognario mira a ripristinare la piena funzionalità della rete sotterranea e a prevenire problemi capaci di provocare infiltrazioni, cedimenti della sede stradale o difficoltà nello smaltimento delle acque reflue. Un lavoro poco visibile dopo il ripristino dell’asfalto, ma necessario per la sicurezza e l’efficienza di una zona attraversata ogni giorno da migliaia di persone.