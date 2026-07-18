Roma, tassa Ztl per i veicoli elettrici nel mirino: polemica sui ticket e timori per il commercio del centro

La tassa per l’accesso dei veicoli elettrici alla Ztl del centro storico torna al centro del confronto politico in Campidoglio. A rilanciare la discussione sono i numeri relativi ai ticket acquistati dall’entrata in vigore della misura, indicati in 2.154 a fronte di circa 75mila auto elettriche circolanti nella Capitale. Un dato che viene interpretato dalle opposizioni come il segnale di una misura poco condivisa e che, secondo le critiche, rischia di produrre effetti anche sulle attività economiche del cuore della città.

Campidoglio, nuove critiche alla tassa Ztl per le auto elettriche

La capogruppo capitolina di Forza Italia, Rachele Mussolini, torna ad attaccare il provvedimento introdotto dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, definendolo una scelta che grava su cittadini e imprese. Nel suo intervento ricorda anche la mozione presentata dal gruppo consiliare per chiedere lo stop alla tassa, proposta che non ha ottenuto il via libera dell’Aula.

Per l’esponente azzurra, il numero limitato di ticket venduti dimostrerebbe il mancato consenso nei confronti della misura. Il confronto politico si concentra quindi sull’efficacia del provvedimento e sulla sua reale capacità di raggiungere gli obiettivi fissati dal Campidoglio.

Le preoccupazioni per negozi e attività del centro storico

Uno dei temi più discussi riguarda le possibili ricadute sul commercio del centro storico. Le attività che operano nelle vie più frequentate della città affrontano da tempo un contesto economico complesso e guardano con attenzione a ogni intervento che possa incidere sull’afflusso della clientela.

Secondo le osservazioni rilanciate da Forza Italia, l’introduzione di un costo anche per i veicoli elettrici potrebbe scoraggiare parte degli spostamenti verso il centro, con conseguenze per negozi, boutique, pubblici esercizi e attività di vicinato. Il timore è che un ulteriore onere finisca per influenzare le abitudini di chi raggiunge quotidianamente l’area della Ztl per fare acquisti, lavorare o usufruire dei servizi presenti.

Il centro storico rappresenta uno dei principali poli commerciali e turistici della Capitale e il tema dell’accessibilità continua a occupare un posto di rilievo nel confronto tra amministrazione, categorie economiche e forze politiche.

Mobilità sostenibile e costi di accesso: il nodo resta aperto

La discussione investe anche il rapporto tra politiche ambientali e mobilità urbana. Le auto elettriche sono state finora considerate uno degli strumenti per favorire la riduzione delle emissioni nei grandi centri urbani. L’introduzione di un ticket per l’ingresso nella Ztl viene però giudicata da chi si oppone alla misura come un elemento che rischia di ridurre gli incentivi legati alla scelta di un veicolo a basse emissioni.

Nel dibattito emerge così una questione più ampia: individuare un equilibrio fra la necessità di regolamentare il traffico nel centro storico e quella di mantenere condizioni favorevoli sia per gli spostamenti sia per il sistema economico cittadino.

Il dibattito in Campidoglio prosegue

Il tema è destinato a rimanere nell’agenda politica capitolina anche nei prossimi mesi. Le opposizioni chiedono una revisione del provvedimento, sostenendo che i dati sui ticket rappresentino un elemento da valutare con attenzione. L’obiettivo dichiarato è eliminare un costo ritenuto penalizzante per i possessori di auto elettriche e, allo stesso tempo, sostenere il commercio del centro storico.

L’amministrazione dovrà ora confrontarsi con un dibattito che coinvolge mobilità, ambiente ed economia urbana. Sullo sfondo resta il futuro della Ztl di Roma e delle politiche destinate a regolamentare gli accessi nel cuore della Capitale, un tema che continua a dividere il Consiglio comunale e ad attirare l’attenzione di residenti, lavoratori e operatori economici.