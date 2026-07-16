Roma resta nel bollino rosso, sabato l’ondata di calore si estende ancora in Italia

Roma continua a fare i conti con temperature molto elevate e anche sabato 19 luglio resterà contrassegnata dal bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto per le ondate di calore. La Capitale rientra in un elenco che si allarga fino a comprendere 19 città italiane, segnale di una fase meteorologica destinata a proseguire anche nel fine settimana. Il caldo intenso si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando la permanenza all’aperto richiederà particolare attenzione.

La Capitale affronta un altro fine settimana con temperature elevate

Il quadro resta particolarmente impegnativo per Roma, dove il caldo accumulato da strade, edifici e superfici urbane mantiene valori elevati anche dopo il tramonto. Le notti diventano così meno favorevoli al recupero dell’organismo, mentre durante il giorno l’esposizione diretta al sole può aumentare il rischio di malesseri, soprattutto per le persone più vulnerabili.

Secondo il Ministero della Salute, il bollino rosso indica condizioni climatiche che possono produrre effetti sulla salute non soltanto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, ma anche per chi gode di buone condizioni fisiche se rimane esposto al caldo per periodi prolungati o svolge attività all’aperto nelle ore più calde.

La presenza di numerosi visitatori, gli spostamenti con i mezzi pubblici e il traffico cittadino contribuiscono inoltre ad aumentare il disagio percepito in diverse aree della città, rendendo ancora più importante adottare comportamenti prudenti durante la giornata.

Sabato salgono a 19 le città con il livello massimo di allerta

L’emergenza caldo interessa una parte sempre più ampia del Paese. Venerdì le città con bollino rosso sono sedici: Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo.

Sabato l’elenco cresce ulteriormente con l’ingresso di Ancona, Civitavecchia e Catania, portando il totale a 19 città interessate dal livello massimo di allerta. La diffusione del fenomeno dimostra come le alte temperature coinvolgano contemporaneamente il Nord, il Centro, il Sud e le Isole, con valori che restano elevati anche nelle ore serali.

Per Roma significa affrontare un’altra giornata caratterizzata da un forte stress termico, con condizioni che richiedono particolare attenzione soprattutto durante gli spostamenti e le attività svolte all’aperto.

I comportamenti consigliati per limitare i disagi

Durante giornate di questo tipo diventa opportuno programmare le attività privilegiando le prime ore del mattino oppure la sera, quando le temperature risultano generalmente meno elevate. È consigliabile bere con regolarità anche in assenza dello stimolo della sete, scegliere pasti leggeri e utilizzare un abbigliamento chiaro e traspirante.

Particolare attenzione deve essere riservata alle persone anziane che vivono sole, ai bambini piccoli e a chi soffre di malattie cardiovascolari o respiratorie. Anche gli animali domestici necessitano di acqua sempre disponibile e di luoghi ombreggiati durante tutta la giornata.

L’ondata di calore accompagnerà quindi anche il prossimo fine settimana e Roma si prepara a convivere ancora con temperature elevate. Per molti cittadini sarà necessario modificare le proprie abitudini quotidiane, limitando le attività più impegnative nelle ore centrali e scegliendo momenti più favorevoli per gli spostamenti, così da ridurre gli effetti del caldo intenso che continua a interessare la città.