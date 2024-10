Roma non ha il mare ma i FILETTI DI BACCALÀ | Solo in questi posti mangi le pietanze più gustose: segna tutto e prenota subito

La tradizione del baccalà fritto a Roma. Da pietanza storica a street food

La cucina romana è rinomata per la sua semplicità e robustezza, con piatti che raccontano la storia e le tradizioni di una città millenaria. La cucina capitolina è fatta di sapori intensi e ingredienti genuini, dai celeberrimi primi piatti come la carbonara, la cacio e pepe o la amatriciana, fino ai secondi come la coda alla vaccinara e l’abbacchio alla scottadito. Ma tra le prelibatezze di Roma, un piatto che rappresenta perfettamente la cultura gastronomica locale è il filetto di baccalà fritto.

Il baccalà, un tipo di merluzzo conservato tramite essiccazione, ha origini lontane, e la sua diffusione è stata facilitata nel corso dei secoli dalla possibilità di conservarlo a lungo. A Roma, il baccalà fritto è un vero e proprio simbolo, profondamente radicato nella tradizione culinaria ebraico-romanesca. La sua preparazione prevede che il merluzzo venga tagliato in filetti, impanato o pastellato e fritto fino a raggiungere una croccantezza perfetta.

Questo piatto è ormai un’icona della gastronomia romana, tanto che viene considerato uno sfizio da assaporare passeggiando per le strade del centro storico, oppure come una pietanza imperdibile nei ristoranti tipici.

Per chi visita Roma, gustare i filetti di baccalà fritti è un’esperienza irrinunciabile, una vera celebrazione della cucina popolare. Oltre al sapore, c’è una storia affascinante dietro ogni morso: il baccalà era spesso utilizzato dalle comunità ebraiche di Roma durante le festività, grazie alla sua facilità di conservazione e alla sua versatilità.

Dove mangiare i migliori filetti di baccalà a Roma

Se si vuole provare questa prelibatezza in uno dei luoghi migliori della Capitale, ci sono diversi posti dove i filetti di baccalà raggiungono livelli di eccellenza. Sul sito di Repubblica.it, troviamo un’utile guida per scoprire i ristoranti e le trattorie dove assaporare i migliori filetti di baccalà fritti a Roma. Secondo le indicazioni di Arcangelo Dandini, noto oste della tradizione romana, il segreto di un buon filetto di baccalà fritto è tutto nella croccantezza. La pastella deve essere leggera e croccante al punto giusto, senza coprire il sapore delicato del pesce.

Tra gli indirizzi da non perdere c’è Dar Filettaro a Santa Barbara. Esso è situato in Largo dei Librari, uno dei locali più antichi e amati della città. Qui il filetto di baccalà è una vera istituzione, preparato con una pastella fragrante e servito con contorni tradizionali come le puntarelle o i fagioli. Un altro luogo imperdibile è la Pizzeria Ai Marmi a Trastevere, nota per i suoi tavoli di marmo e per l’atmosfera conviviale, dove si possono gustare filetti di baccalà accompagnati da bruschette e fagioli all’uccelletto. Per chi cerca una proposta più gourmet, La Gatta Mangiona offre una versione raffinata del filetto di baccalà, servito con humus in cui intingerlo. Questo locale è tra le prime pizzerie gourmet della capitale, ma ha saputo mantenere viva la tradizione del fritto.

Altre dritte da non perdere

A completare l’offerta, ci sono anche ristoranti come Nonna Betta e Ba’Ghetto, entrambi situati nel cuore del Ghetto Ebraico, dove si celebra la cucina giudaico-romanesca. Qui il baccalà viene proposto insieme ad altri piatti tipici come i carciofi alla giudia e i fiori di zucca fritti.

Grazie alle indicazioni presenti sul sito di Repubblica, è possibile pianificare un vero e proprio tour gastronomico. Se ti trovi nella Capitale, non perdere l’occasione di assaporare questa specialità locale, un croccante tributo alla tradizione culinaria romana.