Roma-Lazio alle 12 domenica: ok della Prefettura, l’Olimpico si prepara al derby di mezzogiorno

Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Dopo ore di incertezza, ricorso e confronto istituzionale, la Capitale ha un orario definitivo per la partita più sentita dell’anno: mezzogiorno, nel cuore di una giornata già carica per l’area del Foro Italico.

Derby di mezzogiorno all’Olimpico: Roma e Lazio tornano alla domenica

Roma-Lazio non andrà in scena lunedì sera alle 20:45. La stracittadina capitolina è stata riportata alla domenica, con fischio d’inizio fissato alle 12. Una scelta che cambia il programma dei tifosi, delle squadre e di una città che dovrà reggere nello stesso giorno due grandi poli di richiamo sportivo: il derby all’Olimpico e la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico.

La partita era finita al centro di un caso dopo la decisione di spostarla al lunedì sera. La Lega Serie A ha contestato quell’ipotesi, il Tar ha rimesso le parti al dialogo e il confronto in Prefettura ha prodotto l’accordo: derby domenicale, orario anticipato e contemporaneità per le partite collegate alla corsa Champions. Così anche Napoli, Juventus, Milan e Como dovranno adeguarsi alla stessa fascia oraria, perché il campionato entra nella fase in cui i risultati devono maturare nello stesso momento.

Per i romani, però, la notizia ha un peso molto concreto. Un derby alle 12 significa sveglie anticipate, bar aperti già dalla mattina, strade intorno allo stadio sotto pressione fin dalle prime ore e spostamenti da pianificare con più attenzione. La gara più emotiva della Capitale cambia abito: niente serata, niente attesa fino a notte, ma una domenica che partirà presto e vivrà il suo picco prima di pranzo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Foro Italico pieno, tennis e calcio: il nodo degli spostamenti

Il vero tema della giornata sarà la gestione dei flussi. Lo Stadio Olimpico e il Foro Italico condividono un’area già complessa in condizioni normali. Quando calcio e tennis attirano migliaia di persone nello stesso quadrante, il margine di errore si riduce. Per questo l’orario delle 12 ha una funzione molto pratica: separare meglio l’arrivo dei tifosi del derby dai movimenti legati alla finale degli Internazionali.

Il quadrante sarà osservato speciale. Viale dei Gladiatori, Lungotevere, Ponte Duca d’Aosta, piazzale della Farnesina e le direttrici verso Prati, Flaminio e Monte Mario dovranno assorbire una pressione superiore alla media. Il nodo non riguarda soltanto chi entrerà allo stadio, ma anche chi si muoverà in zona per lavoro, turismo, tennis o semplice passaggio domenicale. In queste occasioni, la città cambia ritmo prima ancora del fischio d’inizio.

L’orario anticipato aiuta a distribuire meglio i tempi. I tifosi entreranno all’Olimpico dalla tarda mattinata, la partita terminerà nel primo pomeriggio e l’uscita potrà essere accompagnata prima della fase più intensa della giornata tennistica. Non spariscono i disagi, ma l’obiettivo è renderli più governabili. Per una città come Roma, dove ogni grande evento si misura anche con la viabilità, questa è la parte meno visibile e più decisiva della notizia.

Tifosi di Roma e Lazio, cosa cambia con il fischio d’inizio alle 12

Per chi seguirà la partita dagli spalti, la prima regola sarà partire prima. Il derby di mezzogiorno non lascia spazio alla classica preparazione lenta delle gare serali. Serviranno ingressi ordinati, tempi larghi e attenzione alle indicazioni sulla mobilità. La zona dell’Olimpico sarà interessata da controlli, percorsi dedicati e presidi di sicurezza, come accade per ogni stracittadina.

Cambia anche l’atmosfera. Roma-Lazio alle 12 è una partita in pieno giorno, con una città sveglia da poche ore e una tensione che si concentrerà tutta nella mattinata. Per molti tifosi sarà una domenica anomala: colazione, sciarpa, spostamento verso lo stadio, ingresso anticipato e gara prima del pranzo. Per bar, locali e attività nei dintorni potrebbe essere una giornata di lavoro intensa già dalle prime ore.

Dal lato delle squadre, l’orario incide sulla routine. Allenatori, staff e calciatori dovranno modificare tempi di sveglia, pasto pre-gara, riscaldamento e gestione dell’attesa. Il derby, già di per sé carico di pressione, arriva in una fase delicata della stagione e con riflessi sulla classifica. Anche per questo la contemporaneità con le altre gare di interesse europeo è stata mantenuta: nessuno dovrà scendere in campo conoscendo già il risultato delle rivali.

Serie A e Champions: perché il nuovo orario riguarda anche altre partite

Il derby non è stato isolato dal resto del calendario. La lotta per la Champions League impone parità di condizioni per le squadre coinvolte e per questo le gare di Napoli, Juventus, Milan e Como seguiranno la stessa collocazione. È una scelta che tiene insieme la dimensione cittadina della partita romana e quella nazionale del campionato.

Roma-Lazio, infatti, non è soltanto la gara dei quartieri, delle famiglie divise e delle bandiere appese ai balconi. È anche una partita che può incidere sul finale di stagione, sulla classifica e sulle ambizioni europee. Il suo orario, perciò, non poteva essere valutato solo guardando alla Capitale. L’accordo raggiunto consente di salvare la regolarità sportiva e di affrontare il nodo sicurezza in una cornice più sostenibile.

Ora resta la prova della domenica. Alle 12 l’Olimpico accenderà il derby, mentre il Foro Italico vivrà la sua giornata più attesa del tennis. Roma dovrà correre su due binari: passione calcistica e grande evento internazionale. Il verdetto sull’organizzazione arriverà nelle strade, ai varchi, sulle banchine dei mezzi pubblici e nei tempi di uscita dagli impianti. La partita ha finalmente un orario. La città, adesso, deve farlo funzionare.