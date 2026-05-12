Roma-Lazio alle 12.30 e finali di tennis al Foro Italico: domenica ad alta pressione per la città

Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30. La Lega Serie A ha confermato l’orario del derby e ha chiuso la porta a soluzioni diverse. La decisione arriva in una giornata già carica per Roma: nel pomeriggio, al Foro Italico, sono in programma le finali maschili degli Internazionali di tennis.

Derby Roma-Lazio e Foro Italico, perché domenica sarà complicata

Per Roma la partita non comincia al fischio d’inizio. Comincia molte ore prima, sulle strade intorno all’Olimpico, nelle stazioni della metropolitana, alle fermate degli autobus, lungo le direttrici che portano a Ponte Milvio, al Lungotevere, alla Farnesina e al Foro Italico. Un derby alle 12.30 impone arrivi anticipati, controlli già dalla mattina, spostamenti di massa in un quadrante cittadino delicato.

Nella stessa giornata il tennis vivrà il suo momento più atteso. Le finali maschili degli Internazionali porteranno al Foro Italico migliaia di spettatori, con ingresso, deflusso e servizi attivi nel pomeriggio. La distanza fisica ridotta fra lo stadio e gli impianti del tennis rende l’incastro particolarmente sensibile. Non si tratta solo di due eventi sportivi. Si tratta di due grandi flussi di persone, mezzi, personale, addetti alla sicurezza e presidi sanitari chiamati a muoversi in una zona già fragile nei giorni ordinari.

La Lega conferma Roma-Lazio alle 12.30 e chiude alle modifiche

La posizione della Lega Serie A è netta: il derby si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30, perché non risultano percorribili altre ipotesi. Una scelta che mette fine, almeno sul piano sportivo, alle attese su un possibile spostamento. Il calendario del campionato è arrivato alla penultima giornata e ogni variazione incide su classifiche, televisioni, turni delle squadre e programmazione generale.

La partita Roma-Lazio, però, vive in una dimensione diversa rispetto a molte altre gare. È un evento cittadino prima ancora che calcistico. Coinvolge quartieri, trasporti, forze dell’ordine, attività commerciali e residenti. La conferma dell’orario a pochi giorni dalla gara lascia poco margine per modificare piani, percorsi, servizi e presidi. Per questo la comunicazione della Lega ha subito prodotto una reazione politica forte.

Rocca attacca: “Scelta superficiale ed egoistica”

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha contestato apertamente la decisione. Il governatore ha definito l’annuncio motivo di forte perplessità e ha criticato la gestione di una data nota da tempo. Il cuore della sua posizione riguarda la concomitanza con la finale maschile degli Internazionali di tennis e la necessità di ascoltare le valutazioni degli organi di pubblica sicurezza.

Rocca considera più saggia la soluzione del lunedì. A suo giudizio, spostare la partita di ventiquattro ore aiuterebbe la città a distribuire meglio uomini, mezzi e controlli. Il presidente della Regione ha anche respinto l’idea di trasformare i tifosi nel problema principale. Il nodo, nella sua lettura, riguarda la programmazione: una pianificazione anticipata avrebbe potuto evitare un braccio di ferro a ridosso della partita.

Cosa rischiano i romani: strade piene, controlli e mobilità rallentata

Per chi vive o lavora nella zona nord della Capitale, la giornata del derby potrebbe avere effetti concreti fin dalla mattina. L’arrivo dei tifosi all’Olimpico richiede percorsi dedicati, aree di sosta controllate, filtraggi e deviazioni. La presenza del tennis al Foro Italico aggiunge ulteriori spostamenti, con pubblico in ingresso nel pomeriggio e zone di accesso da mantenere ordinate per molte ore.

I disagi possono riguardare anche chi non seguirà né calcio né tennis. La viabilità intorno a viale di Tor di Quinto, lungotevere Maresciallo Diaz, Ponte Milvio, piazzale Clodio e aree limitrofe potrebbe subire rallentamenti e limitazioni. I mezzi pubblici saranno chiamati a sostenere un carico superiore al normale, con maggiore pressione sulle linee dirette verso l’Olimpico e sui collegamenti più vicini al Foro Italico.

Una partita che pesa sulla città prima ancora del risultato

Roma-Lazio resta il derby, con tutto ciò che porta con sé: rivalità, attesa, appartenenza, tensione agonistica e una città divisa nei colori per novanta minuti. Stavolta, però, il tema principale non riguarda soltanto il risultato. Riguarda la capacità di Roma di gestire due eventi di primo piano nella stessa area e nello stesso giorno.

La richiesta di Rocca di far giocare il derby lunedì punta a separare i flussi e a ridurre la pressione organizzativa. La Lega ha scelto di mantenere l’impianto previsto. Ora la responsabilità passa alla macchina della sicurezza e della mobilità, chiamata a trasformare una domenica molto complessa in una giornata ordinata. Per i romani, il consiglio pratico è già scritto nei fatti: programmare gli spostamenti, evitare l’area Olimpico-Foro Italico senza necessità e mettere in conto tempi più lunghi del solito.