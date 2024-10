Roma è stata STRAVOLTA | In questi giorni Halloween ha modificato la vita in città: ecco tutte le novità della settimana

Pochi giorni ad Halloween: sei pronto a scoprire tutte le attività della città? Non te ne pentirai

Halloween, festa dalle radici antichissime, ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo, e oggi anche in Italia è un evento attesissimo. Originaria dell’antica tradizione celtica di Samhain, la celebrazione di Halloween segnava la fine del raccolto e l’inizio del nuovo anno nella cultura celtica.

Con il passare dei secoli e grazie alla diffusione nei Paesi anglosassoni, Halloween è diventata una festa moderna caratterizzata da travestimenti spaventosi, decorazioni a tema, e la consuetudine di andare di porta in porta chiedendo dolcetto o scherzetto.

Ogni 31 ottobre, grandi e piccoli celebrano con entusiasmo questa festa, che con i suoi simboli, quali streghe, zucche intagliate, fantasmi, porta un tocco di mistero e divertimento nelle case.

Negli ultimi anni, Halloween ha trovato un seguito appassionato anche in Italia, trasformandosi in un’occasione per organizzare eventi, serate a tema e feste in costume per tutte le età. A differenza del carnevale, dove il tono è decisamente più giocoso, Halloween si presta a un’atmosfera più misteriosa e cupa che attira anche gli adulti, rendendola una ricorrenza amata sia da chi apprezza travestirsi, sia da chi ama semplicemente partecipare a feste in maschera.

Cosa fare a Roma ad Halloween

Da nord a sud, sono molte le città italiane che offrono eventi a tema: locali addobbati con decorazioni da brivido, sfilate di zombie, e persino attrazioni pensate per i più coraggiosi. Le attività includono laboratori creativi per i più piccoli, serate danzanti, e cene tematiche per un pubblico adulto, il tutto in un clima che oscilla tra il gioco e il divertimento spensierato.

Anche Roma, città nota per la sua storia antica e il suo patrimonio artistico, non è immune al fascino di Halloween. Ogni anno sempre più romani e turisti si immergono nell’atmosfera unica della festa, approfittando delle molteplici iniziative organizzate per l’occasione. In città, Halloween ha infatti assunto un posto di rilievo, offrendo a residenti e visitatori un ventaglio di eventi sparsi nei quartieri.

Le celebrazioni includono festival, parate in costume e attività per tutte le età, con le location storiche e moderne che per l’occasione si trasformano in veri e propri luoghi del terrore.

Gli eventi segnalati nella città di Roma

Per Halloween 2024, RomaToday.it ha pubblicato una ricca selezione di eventi in tutta la città, dalla musica dal vivo ai tour guidati in notturna. Tra i più attesi, spiccano le feste a tema che invadono locali e ristoranti, i percorsi horror pensati per famiglie e bambini, e le serate danzanti dedicate agli adulti. Un’attrazione imperdibile è quella dei tour guidati attraverso i vicoli storici di Roma, che assumono un aspetto spettrale alla luce delle decorazioni e dei costumi di Halloween. I musei, le ville e i teatri aprono le loro porte per serate a tema, dove l’intrattenimento si fonde con la scoperta della città e delle sue storie più sinistre.

In questo periodo dell’anno, Roma sembra trasformarsi completamente: le vie e i locali si riempiono di personaggi in costume, le vetrine e le decorazioni si tingono di arancione e nero, e l’atmosfera di Halloween invade la città, regalando un’esperienza che si rivela ogni anno più sorprendente. Per chi desidera vivere Halloween in pieno stile romano, RomaToday.it offre una guida completa agli eventi da non perdere, segnalando anche le novità di quest’anno.