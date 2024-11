Roma è la città del BLACK FRIDAY | Solo in questi posti i prezzi sono già scontati al massimo: approfittane per i regali

A Roma non si parla d’altro, è arrivato il Black Friday. Qui super affari per tutti.

L’attesa è sostanzialmente finita, gli amanti dello shopping in tutte le sue innumerevoli sfumature possono iniziare a festeggiare, se non proprio esultare. Anche nella Capitale è tornato il chiacchierato Black Friday. Anzi possiamo dire che è la città che lo manifesta in modo più acuto e interessante.

Tuttavia non c’è tempo da perdere dato che si tratta di un’occasione a termine che potremo trovare al massimo grado in questi posti specifici. Prepariamo uno zaino e organizziamoci per raggiungerlo se non viviamo in questa città. Ci certo potremo approfittarne per farci qualche piccolo cadeau per gratificarci dopo tanto lavoro e numerosi sacrifici che compiamo.

Essi sono necessari per far quadrare il bilancio familiare. Inoltre potremmo anche pensare, come già accennato, a qualche cadeau natalizio, visto che le feste non sono così lontane. Di certo, giocando di anticipo, potremmo anche approfittare di vantaggiosissime offerte che ci saranno di grande aiuto. Possiederemo anche tutta la calma necessaria per ponderare varie scelte e, solo dopo, aprire il portafogli per pagare.

Black Friday, è Roma il suo indiscusso regno

Non scordiamoci poi l’arte dell’impacchettamento e la stesura di un biglietto ad hoc, scritto magari a mano. Ricordiamoci che tutto ciò è qualche cosa di meraviglioso e fortemente in grado di emozionare chi lo riceverà. Solo così ha senso il donare, al di là della cifra spesa. Nella Capitale potremmo fare tutto ciò, oltre che fare divertire in sicurezza i bambini, qualora li volessimo portare con noi.

Anche noi potremmo ritornare un po’ bambini, divertendoci con loro, che potranno partecipare ad alcuni laboratori mirati, previa iscrizione, mentre noi ci daremo allo shopping. Sarà fattibile gustarci qualche cosa si buono e assistere a spettacolini degni di nota. Tutto ciò e molto altro ancora lo potremo vivere sulla nostra pelle a un mega evento di cui ci ha parlato Roma Today.

Qui fai ottimi acquisti in previsione del Natale

Si tratta del Green Market Roma Festival che ha come location la Città dell’atra economia – ex mattatoio. Potremo visitarlo dal 16 al 17 novembre dalle ore 10.00. Tantissimi gli stand presenti in loco, compresi quelli Sud. Rimarremo colpiti dalle bancarelle che proporranno prodotti di tipo artigianale e non solo e non potremo non comperare qualche cosa che rende più spettacolare la nostra dimora.

Stesso dicasi per quella di parenti o amici. Il mitico Green Market Festival diventerà Baobab. Parliamo di un’edizione dedicata ai bambini e all’essere genitori, per questo motivo saranno pensate per loro tantissime attività e laboratori free di ogni genere. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dalle manifestazione, dove è anche possibile iscriversi ai laboratori.