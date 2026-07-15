Roma, caldo estremo: estese le tutele per chi lavora all’aperto, coinvolti anche rider e manutenzione del verde

Roma si prepara ad affrontare le settimane più calde dell’estate con regole più ampie per la tutela dei lavoratori impegnati all’aperto. L’integrazione dell’ordinanza regionale dedicata all’emergenza caldo estende il divieto di svolgere attività in condizioni di prolungata esposizione diretta al sole nella fascia oraria compresa dalle 12.30 alle 16, includendo ulteriori mansioni particolarmente diffuse anche nella Capitale. Le nuove disposizioni sono già operative e resteranno valide fino al 15 settembre 2026.

Nella Capitale interessati cantieri, manutenzione del verde e viabilità

Roma è uno dei territori dove gli effetti dell’integrazione dell’ordinanza saranno maggiormente visibili. Ogni giorno centinaia di operatori sono impegnati nella manutenzione delle aree verdi, nei cantieri stradali, negli interventi sulle infrastrutture e nelle attività necessarie per mantenere efficiente la rete viaria cittadina.

Con il nuovo aggiornamento vengono ricomprese in maniera esplicita le lavorazioni dedicate alla manutenzione del verde, lo sfalcio dell’erba lungo le banchine, gli interventi di manutenzione sulle strade e le verifiche tecniche sui ponti. Attività indispensabili per una città estesa come Roma, dove i lavori proseguono durante tutto il periodo estivo per garantire sicurezza, decoro urbano e funzionalità delle infrastrutture.

La sospensione delle attività nelle ore centrali della giornata richiederà una diversa pianificazione degli interventi, privilegiando le fasce orarie del mattino e del tardo pomeriggio, quando il caldo risulta meno intenso.

Consegne urbane e rider, cambia l’organizzazione dei servizi

Uno degli aspetti che riguarda più da vicino la realtà romana interessa il settore della logistica urbana. Migliaia di consegne vengono effettuate ogni giorno nelle diverse zone della città, dai quartieri centrali alle aree periferiche, utilizzando biciclette, scooter e motocicli.

L’ordinanza comprende anche chi svolge questo tipo di attività all’interno dell’ambito urbano, riconoscendo che il lavoro sulle strade della Capitale comporta una permanenza continua all’aperto durante buona parte della giornata. Per le aziende del settore sarà necessario riorganizzare i turni e programmare le consegne evitando la fascia oraria nella quale il divieto è in vigore.

Anche per i lavoratori della logistica di piazzale cambierà la gestione delle attività quotidiane, con una distribuzione diversa delle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci.

Una città che in estate continua a lavorare

L’estate romana non ferma i cantieri né gli interventi di manutenzione. Le operazioni sulle strade, la cura dei parchi pubblici, la gestione delle aree verdi e gli interventi sulle infrastrutture rappresentano servizi che proseguono anche nei mesi caratterizzati dalle temperature più elevate.

La nuova disciplina punta a conciliare la continuità delle attività con la necessità di ridurre l’esposizione diretta al sole nelle ore considerate più critiche. Per molte imprese questo significa ripensare l’organizzazione delle giornate lavorative senza interrompere gli interventi programmati.

Nel settore edile, ad esempio, potranno essere anticipati gli orari di inizio delle lavorazioni, mentre le attività di manutenzione del verde potranno essere concentrate nelle prime ore del mattino. Una programmazione diversa consentirà di mantenere operativi i servizi limitando i rischi legati alle alte temperature.

Le nuove regole resteranno in vigore fino a metà settembre

Le disposizioni hanno efficacia immediata e accompagneranno la città per tutta la parte finale dell’estate. Il periodo individuato coincide con quello nel quale le ondate di calore possono raggiungere i livelli più elevati, rendendo necessario adottare misure specifiche per chi svolge il proprio lavoro prevalentemente all’aperto.

L’ampliamento dell’ordinanza interessa una parte significativa delle attività presenti a Roma, dai grandi cantieri dedicati alle opere pubbliche agli interventi quotidiani di manutenzione del verde, passando per la logistica urbana e le consegne a domicilio. L’obiettivo è ridurre il rischio collegato all’esposizione prolungata al sole durante le ore centrali della giornata, favorendo condizioni di lavoro più sicure senza interrompere i servizi essenziali di cui la città ha bisogno anche nei mesi estivi.

La riorganizzazione degli orari diventa così uno degli strumenti principali per garantire la continuità delle attività e una maggiore protezione delle persone impegnate ogni giorno sulle strade della Capitale.