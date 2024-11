Roma aveva un PORTO di mare e in pochi ne erano a conoscenza | I libri di geografia vanno riscritti subito, questa è la prova

Purtroppo non c’è più nulla da fare. A Roma non ci sarà più un porto tanto amato dai residenti. La triste notizia ha letteralmente spiazzato.

Roma è una delle mete più amate in assoluto dalle persone che provengono da ogni lato del mondo. Almeno una volta nella vita si organizza una vacanza per andare ad ammirare le bellezze artistiche e culturali del posto. Nella maggior parte dei casi si sceglie il Colosseo, il noto Anfiteatro Flavio, costruito ai tempi del magnifico impero.

A seguire la scelta ricade sulla Basilica di San Pietro, i Musei Vaticano, il Pantheon, la Fontana di Trevi, la Piazza di Spagna e tanto altro ancora. Per non parlare della buona cucina, considerata una delle migliori in assoluto per il perfetto connubio tra tradizione e sapore d’eccellenza. Infatti il menù dei ristoranti propone dei piatti che fanno gola a chiunque, nessuno escluso.

In questo periodo dell’anno tanti sono gli eventi che animeranno la capitale italiana tra mercatini di Natale e luna park a tema. È impossibile non ritagliare del tempo per recarsi una città così bella che ha tanto da offrire. Chi ormai è di casa sicuramente coglierà la palla al balzo e approfitterà per visitare nuovamente dei posti.

Purtroppo qualcuno tornerà a casa con l’amaro in bocca perché non avrà modo di tornare in uno dei porti più conosciuti di Roma. Ma cosa è accaduto e perché i libri non ne fanno parola? In realtà nulla è come sembra.

Una nuova avventura dopo l’addio

Le persone si sono lamentate del fatto di non poter più godere di questo magnifico posto. Basta pensare che su WhatsApp c’è stato il delirio, in quanto di recente è stato utilizzato come canale di comunicazione per avvisare i naviganti di andare alla ricerca di nuovi posti interessanti.

Per fortuna i naviganti hanno avuto modo di trovare un posto altrettanto bello e accogliente. Non sarà lo stesso, ma in compenso dietro a tutto ciò c’è chi è sempre stato al timone della situazione.

Dopo la tempesta arriva il sereno

Andando nello specifico, si tratta di Porto, un ristorante a Via Crescenzo, in Prati, a due passi da San Pietro. Secondo quanto si legge sul sito theromanpost.com il ristorante era ottimo per coloro che volevano mangiare del buon pesce spendendo cifre modeste. Purtroppo non sarà più possibile perché da qualche anno ha chiuso per il mancato rinnovo del contratto.

Eppure il proprietario, il romano Davide Buccioni, non si è perso d’animo e a breve a Borgo Pio concretizzerà un nuovo progetto che avrà il nome di Lasagna Italiana. Anche qui si potranno gustare dei piatti prelibati proprio come accadeva tra i tavoli di Porto.