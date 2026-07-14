Roma amplia ClicBus, il Trasporto pubblico a chiamata: ecco le tre nuove zone dove si viaggia su prenotazione

La rete del trasporto pubblico a chiamata di Roma continua a crescere con l’attivazione del servizio ClicBus nelle zone di Valle Borghesiana-Lago Regillo, Cinquina-Casal Monastero e Corcolle-San Vittorino. L’estensione porta il sistema in nuovi quartieri periferici della Capitale, dove gli spostamenti quotidiani richiedono spesso collegamenti più flessibili rispetto alle tradizionali linee di autobus.

Come funziona il trasporto pubblico senza percorso fisso

A differenza di una linea ordinaria, ClicBus non segue un itinerario prestabilito. Ogni corsa viene organizzata sulla base delle richieste ricevute, collegando il punto di partenza indicato dal passeggero con la destinazione scelta, purché entrambe siano comprese nell’area servita.

Le destinazioni possono essere molto diverse: fermate della rete Atac, ospedali, scuole, uffici, aree commerciali oppure altri punti di interesse presenti nello stesso territorio. Questo sistema permette di adattare il servizio agli spostamenti realmente richiesti durante la giornata.

L’estensione arriva dopo le precedenti attivazioni che hanno interessato Massimina e, nelle scorse settimane, anche Paglian Casale-Santa Palomba-Falcognana, Cerquette, Trigoria e Castello della Cecchignola-Fonte Meravigliosa.

Prenotazione obbligatoria per utilizzare il servizio

L’accesso alle vetture avviene esclusivamente su prenotazione. Gli utenti possono programmare il viaggio fino a sette giorni prima oppure richiederlo entro trenta minuti dall’orario desiderato.

L’applicazione dedicata consente di inserire origine e destinazione, consultare le alternative disponibili, conoscere il tempo stimato di percorrenza e confermare il viaggio. È inoltre possibile specificare il numero dei passeggeri, richiedere una corsa accessibile per persone con ridotta mobilità oppure verificare la disponibilità di un mezzo nel minor tempo possibile.

Chi preferisce altre modalità dispone anche della versione web e del servizio telefonico attivo nei giorni lavorativi.

Una regola resta indispensabile: le vetture non effettuano fermate per chi attende lungo la strada senza una prenotazione registrata. Tutti gli spostamenti vengono pianificati in anticipo dal sistema informatico che organizza il servizio.

Mezzi da otto posti e attenzione all’accessibilità

I veicoli utilizzati sono dotati di otto posti e possono accogliere anche una carrozzina. L’accessibilità rappresenta uno degli elementi centrali del progetto, pensato per offrire un collegamento più semplice anche alle persone con esigenze particolari.

Il sistema consente inoltre di concentrare il servizio nelle fasce orarie e nelle aree dove la domanda risulta più elevata, ottimizzando gli spostamenti e migliorando il collegamento con la rete del trasporto pubblico tradizionale.

Tariffe, biglietti e utilizzo sulla rete urbana

Dal punto di vista economico non cambia nulla rispetto agli altri mezzi pubblici della Capitale. Restano validi tutti i biglietti e gli abbonamenti Metrebus Roma già utilizzati per autobus, tram e metropolitana.

Chi sale a bordo senza titolo di viaggio può acquistarlo direttamente utilizzando una carta bancaria attraverso il sistema Tap&Go installato sulle vetture. Il biglietto conserva la validità prevista anche per gli eventuali collegamenti successivi sulla rete urbana.

L’allargamento del servizio conferma la scelta di rafforzare forme di mobilità più flessibili nelle zone periferiche, dove la distribuzione del territorio rende spesso meno efficaci i collegamenti tradizionali. L’arrivo di ClicBus nelle nuove aree amplia le opportunità di spostamento per migliaia di residenti e consolida un modello destinato a coprire una parte sempre più ampia della città.