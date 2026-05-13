Roma, ai Capitolini gli Angeli per Papa Francesco: mostra fino al 1° novembre

Roma apre una mostra dal forte impatto simbolico nel cuore dei Musei Capitolini. Dal 13 maggio al 1° novembre 2026, nelle sale terrene di Palazzo dei Conservatori, arriva “ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti”, percorso dedicato alla memoria di Papa Francesco a un anno dalla scomparsa. Un appuntamento che porta in Campidoglio opere antiche, capolavori barocchi, prestiti rari e visioni contemporanee, trasformando la figura dell’angelo in un racconto sulla città, sulla fede e sul bisogno umano di protezione.

Mostra sugli Angeli a Roma: perché l’appuntamento ai Capitolini parla alla città

Nel calendario culturale romano, questa esposizione ha un peso particolare. Non è soltanto una rassegna d’arte sacra, né un evento pensato per specialisti. È un percorso che intercetta un sentimento molto presente nella Capitale: il rapporto fra memoria, spiritualità, bellezza e vita quotidiana. Papa Francesco, ricordato come “Vescovo degli ultimi”, viene celebrato attraverso una figura che nella storia dell’arte ha sempre unito annuncio e vicinanza, cielo e terra, protezione e cammino.

Ai Musei Capitolini, l’angelo esce dalla dimensione puramente religiosa e diventa immagine di accompagnamento. È il messaggero che porta una parola inattesa, il custode che veglia nei momenti di fragilità, il viandante che cammina accanto all’uomo. La mostra lavora proprio su questa pluralità di significati, mettendo insieme opere lontane per epoca, stile e provenienza, ma legate da una domanda comune: come rappresentare ciò che non si vede e che pure continua a orientare lo sguardo? LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Palazzo dei Conservatori diventa un itinerario di arte e spiritualità

Il percorso occupa le sale terrene di Palazzo dei Conservatori, uno degli spazi più riconoscibili del sistema museale capitolino. Qui il pubblico incontra dipinti, sculture e materiali su pergamena in una sequenza che va dal Medioevo all’età contemporanea, con richiami più antichi alla tradizione paleocristiana.

La struttura non procede solo per date. Le opere sono ordinate attraverso nuclei tematici che aiutano il visitatore a leggere la trasformazione dell’angelo nel corso dei secoli. Dai putti alle Annunciazioni, dagli arcangeli guerrieri agli angeli custodi, dagli angeli musici alle figure viandanti, ogni immagine racconta un diverso modo di pensare la relazione fra l’uomo e il divino.

Fra le presenze di maggiore richiamo ci sono “L’Angelo Custode” di Pietro da Cortona, del 1656, “L’Angelo annunziante” di Carlo Dolci, del 1650 circa, e il “San Matteo con l’Angelo” del Guercino, datato 1622. Opere che consentono al pubblico di entrare nel linguaggio del Seicento, quando l’angelo acquista intensità psicologica, movimento, luce, vicinanza emotiva.

Capolavori visibili e opere rare: cosa troveranno i visitatori

Uno degli aspetti più interessanti della mostra riguarda la presenza di opere normalmente non accessibili al pubblico. Accanto ai capolavori museali arrivano lavori custoditi in luoghi meno frequentati, raccolte private, fondazioni e istituzioni che raramente concedono prestiti. Questo rende la visita più ricca, perché permette di vedere insieme opere che di solito appartengono a contesti separati.

Particolare attenzione merita “L’Angelo Custode” di Giovanni Antonio Galli, detto Lo Spadarino, dipinto attorno al 1620 e conservato nella chiesa di San Rufo a Rieti. L’opera è inserita in un nucleo dedicato alla protezione divina, intitolato “Uno sguardo dall’alto”. È un’immagine intensa, capace di mettere al centro il tema della cura, e per questo dialoga in modo diretto con la memoria di Papa Francesco.

La mostra ospita anche lavori contemporanei, segno che l’angelo non appartiene solo alla storia dell’arte antica. Omar Galliani è presente con “Blu oltremare” e “Ri-annunciazione di una annunciazione”, mentre Osvaldo Licini compare con “Angelo ribelle su fondo blu cupo”. Qui il linguaggio cambia: l’angelo diventa simbolo, tensione, domanda aperta, presenza inquieta. Il pubblico romano può così passare dalla devozione pittorica alla ricerca visiva del Novecento e del nuovo secolo.

Messaggeri, custodi e viandanti: le sezioni della mostra romana

La rassegna è divisa in tre grandi sezioni. La prima, “I Messaggeri”, guarda all’angelo come figura dell’annuncio. È la dimensione della parola che arriva, della speranza che prende forma, dell’immagine che apre una possibilità nuova.

La seconda, “I Custodi”, affronta il tema della protezione. In questa parte l’angelo appare come presenza che accompagna l’uomo nella fragilità. Il legame con Papa Francesco emerge con naturalezza: la cura, l’attenzione agli esclusi, la prossimità alla sofferenza sono elementi che hanno segnato il suo modo di parlare alla Chiesa e al mondo.

La terza sezione, “I Viandanti”, porta il discorso nel presente. L’angelo è una figura in cammino, non distante, non immobile, non chiusa nella cornice della devozione. È una presenza che condivide la strada e aiuta a leggere il tempo che si vive. Per una città come Roma, abituata a sovrapporre epoche, memorie e spiritualità, questa parte della mostra assume una forza particolare.

Un evento culturale nel cuore di Roma fino al 1° novembre 2026

La durata della mostra, dal 13 maggio al 1° novembre 2026, consente ai romani e ai visitatori di inserirla con facilità nei percorsi culturali dei prossimi mesi. La sede dei Musei Capitolini la rende accessibile anche a chi vuole unire la visita al Campidoglio, ai Fori, al centro storico e agli altri luoghi simbolo della città.

Il catalogo edito da Gangemi accompagna il percorso e permette di approfondire il progetto scientifico curato da Massimo Rossi Ruben e Viviana Vannucci. La varietà dei prestiti, con opere provenienti da importanti raccolte museali e private, conferma il respiro ampio dell’iniziativa.

“ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti” si presenta così come una mostra pensata per guardare l’arte con occhi diversi. Non solo per ammirare capolavori, ma per ritrovare dentro immagini antiche e moderne una domanda ancora attuale: chi accompagna l’uomo quando il cammino si fa incerto? A Roma, questa domanda trova casa nei Musei Capitolini, accanto alla memoria di Papa Francesco e alla lunga storia visiva della città.