Roma affronta una nuova ondata di caldo: mercoledì 15 luglio bollino rosso nella Capitale

Roma si prepara a vivere una delle giornate più calde di questa fase estiva. Mercoledì 15 luglio la Capitale sarà interessata dal bollino rosso, il livello più elevato previsto per le ondate di calore, insieme a Frosinone. Nello stesso giorno Latina, Rieti e Viterbo saranno in bollino arancione, con temperature elevate e condizioni che richiedono particolare prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

La Capitale torna al livello massimo di allerta per il caldo

L’aumento delle temperature interessa gran parte del Lazio, ma è Roma a concentrare l’attenzione per gli effetti che il caldo può avere su una città popolata da milioni di residenti e visitatori. L’asfalto, il traffico e gli edifici contribuiscono a trattenere il calore, rendendo l’aria più pesante anche dopo il tramonto e riducendo il naturale raffrescamento delle ore serali.

Il bollino rosso indica una situazione nella quale le condizioni meteorologiche possono incidere sulla salute in modo più esteso. Non riguarda soltanto chi presenta patologie o un’età avanzata, ma può coinvolgere anche persone in buone condizioni fisiche quando l’esposizione al caldo si prolunga oppure coincide con attività svolte all’aperto.

Giornata delicata anche nel resto del Lazio

Accanto alla Capitale, anche Frosinone raggiunge il livello massimo di allerta. Latina, Rieti e Viterbo si collocano invece in fascia arancione, segnale di un quadro meteorologico che richiede comunque attenzione. Le temperature elevate, unite a un tasso di umidità variabile secondo le diverse aree della regione, possono aumentare la sensazione di afa e rendere più faticose anche le normali attività quotidiane.

Per chi deve spostarsi durante la giornata, il consiglio è quello di concentrare gli impegni nelle prime ore del mattino o in serata, quando il caldo tende ad attenuarsi. Le ore pomeridiane restano quelle nelle quali il sole raggiunge la maggiore intensità e il rischio di malesseri cresce in modo significativo.

Gli effetti del caldo si fanno sentire soprattutto nelle aree urbane

Roma presenta caratteristiche che amplificano gli effetti delle ondate di calore. Le superfici cementificate accumulano energia durante il giorno e la rilasciano lentamente nelle ore successive, mantenendo elevate le temperature anche durante la notte. Questo fenomeno rende più difficile il recupero fisico dopo una giornata particolarmente afosa e aumenta il disagio percepito.

Anche gli spostamenti con i mezzi pubblici, gli spazi aperti privi di ombra e le lunghe permanenze in strada possono diventare fattori che accentuano la fatica provocata dal caldo intenso. Per questo motivo è consigliabile programmare le uscite con maggiore attenzione, portando sempre con sé acqua e scegliendo soste in ambienti climatizzati quando possibile.

Una settimana che riporta il grande caldo al centro dell’estate

L’aggiornamento previsto per mercoledì 15 luglio conferma una nuova fase caratterizzata da valori elevati su buona parte del territorio regionale. Roma e Frosinone rappresentano le aree nelle quali il livello di attenzione raggiunge la soglia più alta, mentre Latina, Rieti e Viterbo dovranno affrontare una giornata comunque impegnativa sotto il profilo meteorologico.

Le temperature elevate influenzeranno la vita quotidiana di residenti e turisti, incidendo sull’organizzazione degli spostamenti, delle attività all’aperto e degli appuntamenti programmati durante la giornata. Con il ritorno del grande caldo diventa quindi importante adottare comportamenti prudenti, limitare le esposizioni prolungate al sole e prestare attenzione alle persone più fragili, che restano le più esposte agli effetti delle ondate di calore.