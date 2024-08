“Ridateci Liorni”: l’ex tronista non le manda a dire | Pino Insegno non convince, la RAI ne prende atto

Tempi duri all’orizzonte per il conduttore ed ex comico della Premiata Ditta. Pino Insegno a rischio.

Non è propriamente un gran momento per Insegno, che la scorsa estate era stato etichettato come il conduttore in cui la nuova Rai del Governo Meloni voleva al massimo puntare. In poche parole era stato etichettato come asso pigliatutto a cui affidare tante conduzioni di programmi molto seguiti dagli italiani.

La più grande delusione per lui stata rappresentata dal Mercante In Fiera, che anni fa aveva fatto divertire molto gli italiani sulle Reti Mediaset. Stavolta però i risultati non sono stati affatto esaltanti e ciò ha creato non pochi malumori. Adesso però lo troviamo da diversi mesi al timone di Reazione A Catena.

Essa durerà, coma del resto siamo stati abituati sin dalla scorsa stagione TV, fino a fine dicembre 2024. Ricordiamoci però che codesto programma ha vissuto nel corso del tempo tempo un vero turn over di conduttori. Dal 2006 al 2009 abbiamo visto al suo timone Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Successivamente è stata la volta di Amadeus, quindi di Gabriele Corsi e poi per moltissimi anni, fino allo scorso anno, di Marco Liorni.

“Fate tornare Marco Liorni”, l’appello della ex tronista

In ogni caso pare che il game show condotto attualmente da Pino piaccia moltissimo, ma non a tutti. Non per nulla, dati alla mano, questa diciottesima edizione starebbe su una media superiore al 23% di share, con una media di 3 milioni di telespettatori, per lo meno ciò che si è riscontrato nelle prime tre settimane di programmazione di giugno.

Successivamente, anche causa vacanze, come è giusto che sia, c’è stato qualche calo. Tuttavia c’è anche chi rimpiange amaramente alla conduzione di questo quiz preserale l’affascinante e accorto Liorni. Parliamo di un’ex tronista molto apprezzata dal grande pubblico che pur seguendo il programma, sui Social, ha voluto fare espressa richiesta per un immediato ritorno del giornalista e conduttore.

Clarissa Marchese affonda Pino Insegno

Parliamo della splendida Clarissa Marchese che, nel 2014 ha vinto pure Miss Italia. Oggi è una lanciatissima modella e influencer, nonché mamma felice della piccola Arya e di un bambino di nome Christian. La donna ha sposato Federico Gregucci, conosciuto proprio alla corte di Maria De Filippi. L’ex tronista ha dato alle stampe anche il libro Tutti I Miei Piani Per Arya, dedicato espressamente alla sua piccolina.

Ora come ora, si sta godendo gli ultimi scampoli d’estate, in compagnia del suo affascinante consorte e dei suoi amici più cari. Non mancano chiaramente nemmeno i loro bimbi, che figurano spesso e volentieri negli scatti che la loro bellissima mamma condivide sul suo seguitissimo e aggiornatissimo Profilo Ufficiale Instagram. Il tutto ovviamente per l’immensa gioia dei suoi estimatori.