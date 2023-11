Ricordate Alberto Castagna, il dottor Stranamore? Ha lasciato una figlia che oggi è di una bellezza di un altro livello

Alberto Castagna era al timone della conduzione del programma televisivo Stranamore. Da anni è andato via, lasciando una figlia bellissima. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Nato a Castiglion Fiorentino il 23 dicembre 1945 è morto a Roma il primo marzo 2005, Alberto Castagna è stato uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Il suo esordio è avvenuto come giornalista del TG2 per poi condurre Mattino 2 e I fatti vostri.

È stato anche un inviato di Raffaella Carrà e di conseguenza la sua popolarità è aumentata a dismisura. L’apice del successo è arrivato con il programma televisivo Stranamore nel 1994. Chi ha qualche anno in più ricorda sicuramente di come si svolgeva una puntata: i protagonisti erano dei fidanzati in crisi per una serie di problematiche, tra cui tradimenti e incomprensioni.

C’era un finale positivo nel momento in cui si presentava in studio il partner ferito mentre l’altro si sedeva accanto al conduttore nell’attesa di avere una risposta. Alberto Castagna ha ottenuto dei consensi, ma anche delle critiche per il suo operato.

Nel 2001 è tornato in TV proponendo di nuovo Stranamore, ma spostato su Rete 4 a causa di un calo di ascolti. Poi la morte è giunta dopo quattro anni. È andato via lasciando mi sono fatti più cari, tra cui la figlia. Molti non conoscono neanche il suo volto. Ecco una foto.

La figlia di Alberto Castagna, bellezza incantevole

Purtroppo la carriera è stata influenzata dai suoi problemi di salute. Nel 1998 è stato sottoposto a due interventi chirurgici per un’aneurisma all’aorta toracica. Ha sofferto di emorragia e necrosi intestinale e ha dovuto fare ricorso alle vie legali perché i medici non hanno svolto bene il loro lavoro.

Inoltre ha dovuto fare i conti anche con un’insufficienza renale cronica e con un trapianto di rene. La sua vita è stata appesa a un filo fino a quando è morto nel 2005 all’età di 59 anni a Roma a causa di un’emorragia interna. E’ andato via lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari. A distanza di anni dal suo addio, ecco la splendida figlia. Il suo fascino vi stupirà.

Fra lavoro e viaggio, la bellissima è convolata a nozze

Si chiama Carolina Castagna, nata nel 1992 a Roma. Alberto Castagna era legato alla madre Pucci Romani, una dermatologa di spicco, ed è grazie a lei che la figlia all’epoca tredicenne ha affrontato il lutto.

Laureata alla facoltà di Farmacia e Medicina all’Università La Sapienza, ora è un’affermata dottoressa. Inoltre ama viaggiare, in quanto per ora ha visitato circa 70 paesi. Si è sposata in America quest’anno, ma tornerà in Italia per festeggiare con amici e parenti.