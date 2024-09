Rai, la bellissima non la vogliono più: chiusa la porta in faccia senza il minimo ripensamento

RAI, la bellissima fuori dai giochi. Lei non sa che dire.

Un nuova e potente bufera si abbatte sull’Azienda di Viale Mazzini. Stavolta si parla del fatto che un splendida donna, appartenente al vasto mondo dello spettacolo, si è tristemente vista sbattere la porta in faccia. Chiaramente si tratta di qualcosa di molto doloroso per lei, che ovviamente non se l’aspettava e, ancora adesso, non si sa spiegare il motivo di questo fatto.

Lei poi ci aveva creduto parecchio, quindi grandissima è stata la sua delusione, quando le è stata negata la possibilità di partecipare a quel programma, tanto amato dagli italiani di ogni età. Tuttavia, almeno a questo giro, ormai non ci sarà più nulla da fare, tanto più che la prossima edizione è praticamente ai nastri di partenza.

I nomi ufficiali dei partecipanti sono stati già resi pubblici, non solo tramite alcuni video caricati sui Social, ma anche tramite la messa in onda in televisione di alcuni spot, che li presentano. Diciamo che, grazie ad essi, si sono ricevute molte conferme, riguardo a quei nomi che aleggiavano nell’aria già da tempo.

Insomma potremmo dire niente di nuovo all’orizzonte. Parliamo di personaggi molto famosi, non solo nel nostro Paese, ad onore del vero, che hanno deciso di mettersi profondamente in gioco, non solo innanzi ai numerosi telespettatori, ma anche agli addetti ai lavori, che sanno essere, alle volte, davvero molto spietati.

Ed è per tale motivo che, come abbiamo appurato nel corso di passate stagioni, nascono in studio forti diatribe, che sfociano in focose discussioni. La conduttrice del programma, in nome della sua grande esperienza e infinita classe, cerca sempre di placarle, riuscendoci magistralmente. In ogni caso lei, questa divina showgirl, non avrà modo di viverle in prima persona sulla sua pelle. Come ha reagito sui Social al diniego.

Stiamo parlando della bellissima Laura Freddi che, in un video condiviso su Instagram, insieme al suo agente Nando Moscariello, ha parlato, in maniera assai scherzosa, della sua mancata convocazione a Ballando Con Le Stelle. “Laura, voglio sapere una cosa. Mi hanno detto che fai Ballando“, ha esclamato il manager.

Laura ha prontamente risposto: “Non mi hanno preso. Non mi hanno voluto”. “Perché?”, “Sei tu il mio agente. Lo saprai tu. Lo farà qualcun altro”. A molti questa clip è parsa una bella frecciatina nei confronti di Milly Carlucci, che d’altro canto può avere una ragione ben precisa per non aver voluto, come ci rivela Fanpage.it, la Freddi nel cast del programma danzereccio del sabato sera. Il veto sarebbe legato alla partecipazione della showgirl, in passato, a dei reality.