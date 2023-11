Rai, conduttore corrompe un giudice di Ballando con le stelle: chissà la reazione di Milly | Scorrettezza ignobile

Sui social è stato pubblicato un video in cui uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle ha cercato di corrompere un giudice. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Da qualche settimana ha avuto inizio Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e come sempre porta a casa ottimi risultati in termini di ascolto. In merito è senza dubbio merito di coloro che si mettono alla prova affidandosi totalmente a dei ballerini professionisti.

Tanti sono stati i volti noti nel mondo dello spettacolo italiano e internazionale che si sono messi alla prova nello show più noto della Rai. Possiamo menzionare Ron Moss, l’indimenticabile Ridge della soap opera americana Beautiful.

Una delle recenti edizioni, invece, è stata vinta da Arisa. Infatti questa esperienza gli ha dato modo di scoprire delle doti innate per la danza al punto tale che ad Amici si dilettava con Raimondo Todaro in balli coinvolgenti.

Dato che quest’edizione è iniziata da poco, non si può prevedere ancora chi porterà a casa della vittoria. Eppure pare che qualcuno stia cercando di raggiungere questo obiettivo accattivandosi qualcuno della giuria. Andiamo a scoprire chi ti si tratta.

Un concorrente ha cercato di corrompere un membro della giuria

Il concorrente in questione ha già fatto discutere per una serie di affermazioni che hanno colto tutti alla sprovvista. Un esempio? Al termine di un’esibizione ha baciato sulle labbra un giudice poi durante la classifica delle preferenze ha fatto una battuta su un concorrente che non è piaciuta al diretto interessato.

Se non avete ancora capito chi è ecco altri indizi: ha avuto una relazione con l’ex velina Thais Wiggers e dalla loro unione è nata una splendida bimba. Inoltre è stato un giudice di Tu si que vales, ma ora al suo posto c’è Luciana Littizzetto. Lui non è altro che Teo Mammucari. Incurante delle conseguenze ha per caso di ottenere dei voti assicurati con uno dei membri della giuria.

“Io sono incorruttibile”

Nel video pubblicato sui social da Carolyn Smith Teo Mammucari senza filtri cerca in tutti i modi di corromperla dichiarando di volerle regalare appartamenti, auto e tanto altro ancora in cambio di un sostegno durante le esibizioni.

La donna si è dichiarata del tutto incorruttibile, ragion per cui l’obiettivo non è stato raggiunto. Tuttavia c’è un piccolo dettaglio da non trascurare: il tutto è avvenuto in chiave puramente ironica. Del resto è ben risaputo che l’uomo ha un indole ironica che emerge in ogni momento della sua vita, sia davanti a una telecamera che dietro.