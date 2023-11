Raffaella Fico, dopo la disastrosa rottura con Balotelli ammette: “Ci abbiamo riprovato ma…” | Un vomito di parole

Dopo anni di silenzio finalmente è venuta a galla la verità del rapporto tra Raffaella Fico e l’ex compagno Mario Balotelli. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Raffaella Fico è una delle donne più note del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa bellezza che non è passata inosservata nella casa del Grande Fratello. Da allora sta cavalcando l’onda del successo partecipando a vari programmi televisivi.

Alfonso Signorini le ha dato la possibilità di rimettersi in gioco nel reality che l’ha resa popolare. Ha avuto dei battibecchi con Soleil Sorge al punto tale da menzionare gli avvocati. A oggi non si sa come siano andate a finire le cose. In compenso ha sempre parlato apertamente della sua vita privata.

“Si sta benissimo da sole. Ho ritrovato la serenità con me stessa”, una dichiarazione che lascia intendere chiaramente il suo stato sentimentale attuale. Eppure tutti sanno che ha sofferto per l’intensa storia d’amore con Mario Balotelli.

I due avevano preso strade diverse quando lei dichiarò di essere in dolce attesa. Solo al 14° mese dalla nascita di Pia il calciatore ha voluto riconoscerla. Per amore della figlia hanno preso in considerazione l’idea di riprovarci alimentando le speranze nei fan.

Curiosità su vita sentimentale di Raffaella Fico

Raffaella Fico ha avuto un breve flirt con Cristiano Ronaldo nel 2011. Poi è stata fidanzata con Gianluca Tozzi e a seguire con Alessandro Moggi, con il quale si è lasciata dopo pochi mesi. Dopo è finita al centro del gossip con Giulio Fratini e infine è stata accanto a Pietro Neri.

È un imprenditore che ha lasciato sostenendo di avere delle esigenze diverse e di dover pensare in primis alla piccola. A tal proposito di recente si è espressa sul legame con Mario Balotelli. Le sue parole non sono passate inosservate.

“L’amore più grande della mia vita”

“Con Mario Balotelli abbiamo riprovato varie volte a tornare insieme, poi abbiamo realizzato che la cosa migliore era essere genitori di Pia…Mario è stato l’amore più grande della mia vita, ma non lo vedo come il compagno della mia vita…Ci sono troppe differenze tra noi“, ecco come ha esordito Raffaella Fico durante una delle sue innumerevoli interviste.

Durante la conversazione ha aggiunto che all’inizio non erano in buoni rapporti, ma per il bene della figlia si sono decisi a mettere da parte ogni tipo di ostilità. “Oggi siamo davvero come fratelli. Se lui litiga con la fidanzata mi chiama e si sfoga con me”. Chiara conferma di quanto detto proprio da lei.