‘Questo non doveva dirlo’: guai al Grande Fratello | Gli autori costretti a una pesante decisione

Uno dei concorrenti del Grande Fratello è al centro dell’attenzione perché ha detto una cosa che va contro il regolamento. Ecco tutti i dettagli.

Alfonso Signorini ha dato inizio all’ennesima edizione del reality più longevo d’Italia. Accanto avrà per l’intera edizione Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Portavoce nel mondo del web è ancora la bellissima Rebecca Staffelli.

Il cast non è ancora al completo, ma la maggior parte dei concorrenti hanno già varcato la soglia della porta rossa più famosa della televisione. Qualcuno già ha catturato l’attenzione del pubblico e tra questi cioè senza dubbio Jessica Morlacchi…e non solo.

Nonostante il Grande Fratello sia andato in giorno solo da qualche giorno già si sta parlando di quanto sta accadendo tra le mura della casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riportato sul sito fanpage.it sembra proprio che uno dei concorrenti abbia trasgredito il regolamento facendo una confidenza di troppo.

Il tutto è avvenuto durante una conversazione tra alcuni concorrenti e uno di questi agli altri ha detto un qualcosa che non è passata inosservata e per questo motivo i produttori potrebbero prendere dei provvedimenti proprio perché non è stato rispettato un punto del contratto firmato prima di mettersi in gioco. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Grande Fratello, guai per un concorrente

Il personaggio pubblico in questione è nato a Napoli il 19 luglio 1949 ed è anche un ballerino e coreografo. Ha frequentato la scuola del Teatro San Carlo in danza classica per poi esibirsi in vari teatri italiani. Tuttavia decise di passare in televisione affiancando Raffaella Carrà nel 1971 le famose ballo Tuca Tuca. Per quanto riguarda la vita sentimentale dal 1987 è sposato con Carmen Russo.

Stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi. Anche se il gruppo non è ancora ben consolidato, l’uomo già è riuscito a conquistare tutti con la sua simpatia. Nel pieno di una conversazione sicuramente si sarà sfuggito il fatto di essere ripreso dalle telecamere 24 ore su 24. Di conseguenza ha riferito a qualche compagno d’avventura l’ingresso di un prossimo concorrente.

“Deve venire pure lui qua dentro”

La gaffe è stata fatta quando Enzo Paolo Turchi stava elencando tutti i coreografi, con i quali ha lavorato, che oggi lavorano in televisione e ha menzionato Luca Tommassini: “Ho creato i primi ballerini, quando io ero primo ballerino, li creavo e li mettevo vicino a me, li portavo a lavorare. L’ho preso con me che aveva 9 anni…Deve venire pure lui qua dentro”.

Una frase che ha il sapore di spoiler, ma al momento non si sa ancora nulla perché non sono arrivate conferme. Non si sa nemmeno se i produttori decideranno di prendere dei provvedimenti. Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima imminente diretta.