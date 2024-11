“Questo non ci voleva”: Milly Carlucci perde altri pezzi a Ballando | La concorrente è pronta a dare forfait, costola rotta

Milly Carlucci, la conduttrice è preoccupatissima e senza parole. A Ballando la concorrente rischia di dare forfait.

Sale a dismisura la preoccupazione nei cuori palpitanti dei numerosi telespettatori del programma danzereccio di punta del sabato sera di Rai Uno. Diciamo che anche questa non ci voleva. Difatti la notizia di un possibile forfait di una concorrente, alla vigilia della settima puntata del programma, è tosta da digerire. Tanto più che quest’anno Milly Carlucci sta ottenendo ottimi risultati a livello di share.

Sta anche battendo la storica rivale Maria De Filippi. Fatto sta che può succedere che qualcuno decida di ritirarsi dal gioco. Ovviamente con il cuore spezzato in mille pezzi. Tutti quanti alla fine vogliono giungere alla finalissima e alzare al cielo la coppa del vincitore e la speranza è anche viva per coloro che sono anche stati messi in standby, per via dei ripescaggi.

Alle volte è anche stato in qualcuno che poi è stato ripescato, che si è celato un vincitore. Adesso, a preoccupare gli autori e la stessa Carlucci è una donna molto bella e affascinante, che però ha fatto discutere fin da subito e che è stata una dei primi nomi mostrati in estate con il relativo video sui Social.

Milly Carlucci preoccupata, una concorrente potrebbe dare forfait

Di certo è da sempre molto chiacchierata per la sua vita privata, che tale fa fatica a restare. Bellissima e dotata di una parlantina molto sciolta, è famosa per non aver alcun problema a dire sempre quel che pensa, anche in maniera molto colorita. Tuttavia molti hanno avuto l’impressione che lei, di tanto in tanto, si sia trattenuta innanzi alla giuria.

Ultimamente si è anche scusata per aver risposto troppo duramente ad alcuni giurati e che, se lo aveva fatto, era perché era stata colpita da un forte dolore fisico, che non le dava tregua. Motivo, quest’ultimo, per cui potrebbe dare il forfait poco fa citato o scendere in pista con il suo maestro ma effettuando una coreografia più moderata, con il rischio però di un punteggio più basso.

“Questo non ci voleva”, la concorrente a serio rischio

Di tutto ciò ci parla La Nostra TV. La concorrente in questione è la splendida Sonia Bruganelli, che si è fratturata una costola. Lei ha rivelato, durante una sua ospitata da Alberto Matano a La Vita in Diretta, di essersi fatta male. Ed è sempre lei che ha rivelato il suo dispiacere, dichiarando sui Social: “A questo punto della gara non ci voleva“.

Diciamo che il male si è acuito nel corso dei giorni e che dunque adesso si è in forse sulla continuazione o no della sua partecipazione al programma. Tuttavia sono stati tanti i concorrenti, nel corso della storia di Ballando Con Le Stelle ad essere stati sconfitti dal dolore. L’ultima è stata Nina Zilli. Insomma, non resta che attendere qualche ora per saperne di più.