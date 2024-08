Questo microscopico borgo nei pressi di Roma è amatissimo dai turisti: ha ricevuto una medaglia d’argento | Il motivo è incredibile

I piccoli comuni incantevoli nei dintorni di Roma

Roma è senza dubbio una delle città più affascinanti e visitate. Tuttavia, nei dintorni della capitale italiana si trovano numerosi piccoli comuni altrettanto suggestivi, spesso meno conosciuti, che offrono atmosfere magiche e paesaggi incantevoli. Questi borghi, ricchi di storia, cultura e tradizioni, rappresentano delle gemme nascoste, perfette per chi desidera scoprire luoghi nuovi e autentici, lontano dal caos cittadino.

I Castelli romani, un gruppo di pittoreschi paesi situati a breve distanza da Roma, sono una delle mete più apprezzate per chi cerca tranquillità e bellezze naturali. Località come Frascati, Ariccia e Nemi sono celebri per le loro ville storiche, i panorami mozzafiato e le specialità gastronomiche. Ogni borgo ha la sua unicità e il suo fascino, con antiche chiese, piazze accoglienti e stradine che sembrano uscire da un’altra epoca.

Questi paesi, circondati da boschi e colline, offrono molte opportunità per escursioni a piedi o in bicicletta, consentendo di immergersi nella natura e scoprire scorci indimenticabili. Inoltre, sono luoghi ideali per gustare i prodotti tipici locali, come il vino dei Castelli Romani, che ha una lunga tradizione e una qualità riconosciuta.

Lanuvio: un piccolo gioiello dei Colli Albani

Tra questi affascinanti comuni, Lanuvio merita una menzione speciale. Situato sui Colli Lanuvini, nel comprensorio dei Colli Albani, Lanuvio è l’erede dell’antica Lanuvium, un insediamento che vanta origini antecedenti a quelle di Roma. Conosciuto in epoca medievale come Civita Lavinia, ha riacquistato il suo nome originario nel 1914 e rappresenta una parte significativa del territorio dei Castelli Romani per storia, cultura, tradizioni e bellezze naturali.

Il territorio di Lanuvio si estende per circa 44 chilometri quadrati e confina con i comuni di Ariccia, Genzano di Roma, Velletri e Aprilia. Oltre al capoluogo, include la frazione di Campoleone e diversi agglomerati urbani come Bellavista, Colle Cavaliere, Farnete, Malcavallo, Monte Giove, Piano Marano e Stragonello. La sede comunale è situata nel Palazzo Municipale del capoluogo, un edificio che riflette la ricca storia della città. Lanuvio ha stretto un legame particolare con la città di Centuripe, in Sicilia, con la quale condivide antichi vincoli di amicizia e parentela. Dal 1975, a riconoscimento di questi legami, la cittadinanza onoraria di Lanuvio è stata conferita a tutti i sindaci di Centuripe.

Un gioiello da non perdere

Il sito del comune di Lanuvio offre interessanti informazioni sulla storia e le caratteristiche del paese. Nel 2004, Lanuvio è stata insignita della Medaglia d’argento al Merito Civile per il coraggio e la dignità dimostrati dalla cittadinanza durante la Seconda guerra mondiale. La motivazione recita: “Centro nevralgico, durante l’ultimo conflitto mondiale, veniva sottoposto a ripetuti bombardamenti ed efferate azioni di guerra, che provocarono numerose vittime civili, la quasi totale distruzione dell’abitato ed ingenti danni al patrimonio zootecnico e agrario. La cittadinanza sopportava con coraggio e dignitosa fierezza le rappresaglie e i rastrellamenti delle truppe naziste e dava testimonianza di numerosi episodi di solidarietà e di resistenza all’oppressore.” Le vicende belliche hanno segnato profondamente la comunità di Lanuvio.

Il 17 febbraio 1944, la città fu colpita da un devastante bombardamento alleato che causò la morte di 130 persone e la distruzione del 90% degli edifici. I superstiti, molti dei quali trovarono rifugio nelle grotte, affrontarono condizioni di estremo disagio e ulteriori bombardamenti. Gli eventi drammatici culminarono con la deportazione dei sopravvissuti al campo di internamento per sfollati della Breda di Roma sulla Casilina. Lanuvio oggi è un luogo che, nonostante le difficoltà del passato, conserva una forte identità e una straordinaria capacità di accogliere i visitatori. La sua storia, le sue tradizioni e la bellezza del territorio ne fanno una meta imperdibile per chi desidera scoprire i piccoli gioielli nei dintorni di Roma.