Questo è il borgo più bello del Lazio, e ospita il suggestivo Palazzo del Drago: un’autentica chicca per gli amanti del Medioevo

Turismo a Roma e dintorni: esplorare le meraviglie nascoste del Lazio

Il Lazio è una regione straordinariamente ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Sebbene Roma rappresenti il fulcro principale del turismo, con i suoi monumenti iconici e le sue antiche rovine, i dintorni della capitale ospitano una serie di borghi e località che meritano altrettanta attenzione. Uno dei motivi per cui questa regione è particolarmente affascinante è la presenza del borgo più bello d’Italia, un riconoscimento prestigioso che premia una delle tante perle nascoste di cui il Lazio è pieno.

Chi ha l’opportunità di trascorrere qualche giorno in questa regione dovrebbe considerare di andare oltre i percorsi turistici più battuti. Il Lazio è costellato di piccoli borghi medievali, colline verdeggianti, laghi vulcanici e città d’arte che non sempre figurano negli itinerari tradizionali, ma che sanno regalare esperienze autentiche e paesaggi di straordinaria bellezza. Queste località offrono la possibilità di scoprire l’anima più vera della regione, fatta di tradizioni antiche, arte, cucina genuina e un ritmo di vita tranquillo, lontano dalla frenesia delle città più grandi.

Tra i luoghi meno noti, ma sicuramente da visitare, ci sono borghi come Civita di Bagnoregio, definita la città che muore, per la sua posizione su una collina di tufo soggetta a erosione, e Calcata, un paesino artistico arroccato su un’altura rocciosa. Non da meno sono le bellezze naturali della Tuscia, la zona settentrionale del Lazio, caratterizzata da antichi castelli, dimore storiche e parchi naturali. Chi si avventura nei borghi del Lazio troverà testimonianze di epoche passate in ogni angolo, quali castelli medievali, chiese romaniche e palazzi rinascimentali, oltre a un’enogastronomia che punta sulla qualità dei prodotti locali. È un viaggio attraverso le tradizioni, in cui si può assaporare la tranquillità e il fascino autentico di un’Italia lontana dai circuiti turistici di massa.

Bolsena: il borgo più bello d’Italia e le sue meraviglie medievali

Tra i gioielli che emergono in questa regione, Bolsena è stato recentemente premiato come il borgo più bello d’Italia, un riconoscimento che conferma la sua unicità e il fascino che esercita sui visitatori. Situato sulle pendici dei Monti Volsini, Bolsena domina l’omonimo lago di origine vulcanica e offre una vista panoramica incantevole. Questo piccolo centro, oltre a essere famoso per la sua bellezza naturale, vanta un legame profondo con la storia e l’architettura medievale, elementi che ne fanno una tappa imperdibile per gli appassionati di storia.

La città è dominata dalla maestosa Rocca Monaldeschi, un castello che rappresenta uno dei suoi monumenti più iconici. Dalle torri della rocca si può godere di una vista spettacolare sul lago e sulle isole che emergono dalle sue acque. Il borgo, tuttavia, non è solo natura e storia, ma anzi Bolsena è anche un luogo ricco di cultura, con numerosi eventi che animano la città durante tutto l’anno, come ad esempio la festa del Corpus Domini.

Palazzo del Drago: una chicca da non perdere

Tra le attrazioni più affascinanti di Bolsena, non si può dimenticare il Palazzo del Drago, un edificio storico che rappresenta una delle gemme del borgo. Questo palazzo risale al XVI secolo e, con i suoi affreschi interni e la sua struttura imponente, è una tappa imperdibile per chi desidera immergersi nell’atmosfera medievale e rinascimentale del luogo. Gli interni riccamente decorati e il fascino antico che lo caratterizza rendono questo palazzo una delle attrazioni più amate dai visitatori che giungono a Bolsena in cerca di bellezza e storia.

Dunque il Lazio è una regione che nasconde meraviglie inaspettate e che merita di essere esplorata con calma e attenzione. Bolsena, con il suo fascino senza tempo, è solo uno dei tanti esempi di quanto questa terra abbia da offrire a chi è disposto a scoprirla davvero.