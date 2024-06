Questo borgo ha solo 66 abitanti ma nasconde una cascata mozzafiato: la conoscono in pochissimi | A un’ora da Roma

Un borgo stupendo che si trova proprio a due passi da te: con pochi abitanti, è la meta turistica perfetta per chi cerca relax.

Viaggiare sta diventando sempre più faticoso per le persone, al giorno d’oggi. Tuttavia, non tutti i viaggi sono uguali: ne esistono diverse tipologie che rispondono a esigenze e mood particolari. Tra questi, i viaggi di piacere, di ristoro, di lavoro e le vacanze convenzionali e non convenzionali.

I viaggi di piacere sono quelli che si fanno principalmente per svago e divertimento. Le destinazioni più popolari includono le mete turistiche marittime e montane, dove il relax e l’avventura si fondono perfettamente. Nella nostra Italia, le mete più battute sono le spiagge della costiera amalfitana o le piste da sci delle Dolomiti.

I viaggi di ristoro, invece, sono focalizzati sul benessere e il recupero fisico e mentale. Destinazioni come le terme di Saturnia o i centri benessere in Toscana offrono trattamenti spa, bagni termali e simili lussi. Questo tipo di viaggio è perfetto per chi desidera allontanarsi dallo stress quotidiano, tendenzialmente.

Purtroppo per tutti, esistono anche i viaggi di lavoro. Questi includono trasferte per incontri d’affari, conferenze e workshop, ma è pur vero che, accompagnata al lavoro, c’è la possibilità di esplorare le vicinanze, in qualche caso. Le città utili in Italia per questo scopo sono Milano, sede di importanti fiere internazionali e Roma.

I viaggi a Roma

Le vacanze convenzionali presso mete turistiche marittime o di montagna sono scelte da famiglie e coppie che desiderano trascorrere il tempo libero in località rinomate. L’Italia, fortunatamente offre infinite opportunità per questi tipi di viaggiatori, ma non è tutto.

Esistono località nascoste che tutti vorrebbero visitare ma che non tutti conoscono. Tra questi, vi sono alcuni luoghi vicinissimi alla città capitale dello Stivale. Nello specifico, in questo caso, si parla della bellissima cascata a un’ora da Roma: la cascata della Rocchetta e del Parabocio.

Le cascate mozzafiato

Innanzitutto, queste cascate si trovano a Rieti, nel Lazio, a un’ora da Roma. Gli abitanti di questo borgo denominato Rocchette, ossia una frazione del comune di Torri in Sabina, sono solo 66. Si tratta di un puntino appena visibile sulla propria mappa turistica.

Ciononostante, in questa frazione di comune è possibile svolgere numerose attività, tra cui il trekking, a prova di turisti. Il percorso è mozzafiato, poiché costeggia le cascate in questione. Una località turistica poco nota, ma splendida e accattivante.