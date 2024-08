Questo BONUS vale per tutti | Finalmente hanno eliminato il vincolo: gli italiani esultano e ristrutturano casa con una firma

Il bonus che tutti stavano aspettando finalmente è disponibile per tutti: il vincolo è stato abbattuto. Scopri come ottenerlo.

Negli ultimi decenni, le generazioni dei Millennials e della Gen Z hanno affrontato sfide economiche senza precedenti, trovandosi a vivere in un contesto di grande incertezza e instabilità. Nati tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni 2000, i Millennials e i membri della Gen Z sono cresciuti con la promessa di un futuro prospero.

In questa visione, l’istruzione e il duro lavoro avrebbero garantito sicurezza economica e benessere. Tuttavia, la realtà con cui si confrontano è ben diversa da quella prospettata, difatti si trovano a navigare in un mondo profondamente diverso rispetto a quello delle generazioni precedenti.

L’accesso all’istruzione superiore è diventato sempre più costoso, i mercati del lavoro sono saturi e precari e il costo della vita, specialmente nelle grandi città, continua a crescere a ritmi vertiginosi. Per molti giovani, il sogno di possedere una casa o anche solo di vivere in un appartamento decente è diventato irraggiungibile.

Le prospettive lavorative sono spesso caratterizzate da contratti a tempo determinato, stage non retribuiti o sottopagati e una generale mancanza di stabilità. In questo contesto, trasferirsi e acquistare una casa sono obiettivi che appaiono sempre più lontani. Ma non è tutto.

La possibile svolta

Il sogno di una vita indipendente, che per i loro genitori e nonni era una realtà concreta, sembra essere sfumato per i giovani di oggi. La pandemia di Covid19 ha esacerbato ulteriormente questa situazione, causando una crisi economica globale che ha colpito in modo particolare le nuove generazioni.

Molti giovani si sono trovati costretti a rinunciare ai propri progetti di vita, ritardando o abbandonando l’idea di trasferirsi o di avviare una famiglia. In questo contesto di difficoltà, il governo italiano ha introdotto varie misure per cercare di alleviare il peso economico sui giovani e le loro famiglie. Tra queste, il Bonus ristrutturazione rappresenta una delle iniziative più significative.

Il bonus ristrutturazione

Questo incentivo fiscale permette di detrarre parte delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili, favorendo così il miglioramento delle condizioni abitative e l’eventuale acquisto di una prima casa. Recentemente, è stato chiarito che anche un convivente può usufruire del Bonus, a patto che dimostri di aver contribuito economicamente alle spese per la ristrutturazione di un immobile, anche se non risiede nella stessa casa.

Questa apertura rappresenta un passo avanti nella direzione di un accesso più inclusivo agli incentivi fiscali, riconoscendo la varietà delle realtà abitative moderne, in cui molte coppie giovani scelgono di convivere prima di acquistare una casa insieme. Per maggiori informazioni, consulta Edilportale.com.