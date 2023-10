Questa bimba dagli occhi vispi sognava il successo, oggi ci è riuscita alla grande: chi la riconosce è un fenomeno

La bambina della foto è una delle cantanti più amate degli ultimi anni. I fan avranno già capito che si tratta proprio di lei!

Tante sono le foto del passato che circolano su Internet dei propri idoli. Non è stata fatta eccezione nemmeno per lei, una delle cantanti più famose da più di 10 anni. Chi la conosce bene, sicuramente avrà capito a colpo d’occhio che si tratta di lei.

Prima di svelare la sua identità, degli indizi potrebbero aiutare a coglierla in completa autonomia. La persona in questione è nata a Firenze il 25 maggio 1984, quindi attualmente ha 39 anni. Alta 1,63 m ha ottenuto il successo grazie a un noto programma televisivo della Mediaset.

Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, portando a casa la vittoria nel 2012. Due anni dopo ha partecipato all’Eurovision Song Contest ottenendo la ventunesima posizione. Nel corso della sua carriera è arrivata a sfiorare 1.600.000 copie in Italia.

Si è anche cimentata nella recitazione, in quanto nel 2020 ha avuto dei ruoli in alcuni film di Gabriele Muccino. È stata anche giudice di X Factor e co-conduttrice del Festival di Sanremo. Inoltre la rivista Forbes l’ha inserita tra le 100 cantanti donne di successo nel nostro Paese. Non siete ancora riusciti a riconoscerla? Bene, andiamo avanti.

Ecco altri indizi per capire chi è la bimba dello scatto

Tutti sono concordi nel dire che sia una persona umile e alla mano, nonostante sia molto popolare da quando ha vinto il talent show Amici di Maria De Filippi. Oltre alla coppa e al montepremi, questa esperienza della televisiva gli ha dato modo di conoscere l’ex fidanzato.

Purtroppo nell’edizione successiva della talent show ha scoperto di un tradimento di lui con l’ospite di punta. A oggi sono in buoni rapporti. Non a caso quest’estate lei ha trascorso qualche giorno nella bellissima villa di Posillipo di lui. Stiamo parlando di Emma Marrone.

Emma Marrone, un modello d’ispirazione

Dopo essersi concessa delle meritate vacanze, Emma adesso si sta concentrando sulla musica. Infatti sarà in giro per l’Italia nei prossimi mesi con il tour chiamato da lei Souvenir in da club. Si esibirà a Roma, Padova, Milano, Torino, Pozzuoli, Bari, Firenze e il costo del biglietto si aggira intorno ai 49 euro.

Alcune date hanno già il tutto esaurito, chiaro segno che Emma riscuote un grande successo. Rappresenta un modello di riferimento anche perché è riuscita a sconfiggere un tumore alle ovaie. Infatti ne parla per aiutare chi sta vivendo ciò che lei ha dovuto patire in passato. Per fortuna si tratta di un lontano ricordo.

