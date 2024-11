Quanto pensi di essere ancora BAMBINO? Questo test le azzecca tutte | Scopri anche i tuoi traumi del passato: risultati assurdi

Vuoi scoprire quanto vive ancora il fanciullino di pascoliana memoria in te? Fai questo test e lo scoprirai.

I test psicologici sono fondamentali per conoscere qualche cosa di più di noi stessi, se non mentiremo ai quesiti esposti. Non dobbiamo avere pura di metterci a nudo e non utilizzare i classici filtri di cui facciamo largo uso condividendo un contenuto sui social. Sentiamo spesso parlare del fanciullino di pascoliana memoria.

Molti esperti infatti ci consigliano di ascoltarlo per vedere il mondo attraverso gli occhi di un bambino e percepire quelle bellezze che ancora ci sono, nonostante la crisi e i rincari. Bisogna però mantenere un equilibrio, senza scadere nell’immaturità. E se vogliamo scoprire come lo viviamo noi, non ci resta che accettare questa sfida, su cui si basa questo test, che ci propone Ana Maria Sepe su psicoadvisor.com.

Dobbiamo osservare per qualche istante a queste immagini e rispondere di pancia quale ci colpisce maggiormente. A seconda della scelta ci darà un responso da mettere in pratica per vivere meglio. Resteremo di certo sorpresi ma, nel contempo, potremo anche compiere un piccolo e veloce viaggio all’interno della nostra infanzia.

Test psicologico, scopri il tuo bambino interiore

Andiamo ora con il primo responso. Abbiamo optato per la prima immagine? Di certo il nostro bambino interiore sta benissimo ma è pronto a crescere. Per ascoltarlo è necessario essere meno intransigenti con noi stessi. Impegnarsi ve bene, ma è anche doveroso trovare il tempo per rilassarsi e dare ascolto alla spontaneità.

Siamo invece rimasti attratti dalla seconda immagine? Forse il bambino interiore non è abbastanza ascoltato e attende più attenzione. Se capita ciò abbiamo ancora qualche cosa di irrisolto nel nostro passato, legato per lo più alla fanciullezza. Cerchiamo di superare i traumi con l’aiuto di un’esperto, per vivere davvero e non sopravvivere. Stop ai sensi di colpa!

I vari responsi con consigli mirati

Si è invece stati attratti dalla terza immagine? Il bambino è fortemente condizionato dal passato. Deve essere guarito e deve essere allontanato dal tuo cuore e dalla tua anima quel profondo senso di tristezza. Dovresti vivere maggiormente il presente senza dimenticare il passato e, pertanto, puntare al futuro.

Infine, se si è scelta la quarta immagine, vuol dire che il bambino interiore sta alla grande, anzi alla grandissima. Si è consci che il processo di sviluppo interiore non finisce mai, oltre che dei propri potenziali e qualità. Tutto ciò è utile per procedere per la propria strada in maniera serena, senza prevaricare sugli altri e soprattutto mettere loro i bastoni fra le ruote.