Putiferio al Grande Fratello: “A Napoli nessuno è libero” | Signorini ne ha piene le tasche, convocati tutti in studio

Questa volta la frase è stata ascoltata da tutti. Il concorrente rischia seriamente dopo tali affermazioni: i fan sono infuriati.

Ormai da alcune settimane è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello e di certo non sono diminuite le polemiche e soprattutto le liason. Partiamo prima da quest’ultimo dettaglio. Il quadrilatero che si è formato tra Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Shaila Gatta ed Helena Prestes sta entusiasmando e non poco i telespettatori.

In modo particolare l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ed ex velina, sembra aver fatto breccia nel cuore dei due ragazzi che però dopo un tira e molla ripetuto si ritrovano a battagliare quasi ad armi impari.

La bella ragazza di Secondigliano, infatti, in diretta TV nella penultima puntata del reality ha confermato di nutrire amicizia nei confronti di Lorenzo e un interesse nel conoscere e approfondire la frequentazione con l’ex tentatore di Temptation Island.

Nel corso dei giorni, però, sembra che questi equilibri siano destinati ancora una volta a finire in una bolla di sapone. Sarà che vivere 24 ore su 24 sotto l’occhio attento delle telecamere e con dei perfetti sconosciuti non sia così semplice.

Il GF finalmente decolla

Spesso si dicono delle cose che non si pensano al 100% o si fanno dei ragionamenti che non sono sempre attendibili. Nell’ultimo appuntamento, quando Enzo Paolo Turchi voleva uscire a tutti i costi dalla casa, è entrata la moglie Carmen Russo che anziché essere accolta con un sorriso sembrava quasi aver infastidito il ballerino perché aveva capito già il suo intento: farlo restare tra le quattro mura.

Signorini, con Cesare Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, sta facendo di tutto per portare avanti questa nuova edizione del reality con buon riscontro. Dal punto di vista degli ascolti, nonostante alcuni giovedì dove lo share non è stato così entusiasmante, il lunedì sembra che tra il 18 e il 20% ci si assista senza grossi problemi. Purtroppo, nelle ultime ore, quello che è successo nella casa non è così bello soprattutto per uno dei concorrenti che rischia seriamente un provvedimento da parte degli autori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GF TEMPTATION ISLAND 🔥👁️ (@reality__edition__)

Putiferio al Grande Fratello: Tommaso Franchi sotto accusa

Stiamo parlando del bello e bravo operaio Tommaso Franchi che mentre era seduto in giardino a chiacchierare con i compagni ha detto una frase infelice sul capoluogo partenopeo facendo anche un gesto non propriamente carino: “A Napoli nessuno è libero (mimando il gesto delle manette)”.

I fan sono insorti sui social e hanno chiesto esplicitamente a Signorini & Company di prendere quanto prima un provvedimento serio e di spessore. Il video, ormai è diventato virale e a pubblicarlo su Instagram, tra i tanti, ci ha pensato la pagina reality__edition__.