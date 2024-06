Pulizie, se pensi di aver finito ti sbagli di grosso: questi oggetti sono pieni di batteri | Vanno puliti ogni giorno

Pulizie, una pratica da fare ma lunghissima da effettuare. E non dimenticarti nemmeno di questi oggetti, se no fai il pieno di microbi.

Non possiamo evitarle anche se siamo super impegnati. Ergo non ci sono scuse o giustificazioni, seppur super valide, che possono giustificare il mancato operato. Insomma, pulire bene la nostra casa, supponendo che dovremmo vederla come il nostro nido, è un’azione che deve essere messa in atto con una certa frequenza.

Diciamo che poterlo fare quotidianamente sarebbe proprio il massimo. Il punto è che con la vita frenetica di ogni giorno è davvero durissima riuscirci. Tuttavia non bisogna per forza di cose pulire per ore, basta solo dedicarci qualche minuto ma di buona lena. Inoltre perché non chiediamo una mano anche agli altri coinquilini?

Anzi. possiamo anche chiedere ai nostri figli di sistemare sempre le loro camere e adempiere anche ad altre faccende più leggere, magari sotto la nostra visione. Potremmo anche organizzare dei veri e propri turni di pulizie da rispettare oltre che evitare che la nostra dimora si sporchi troppo, annidando troppi oggetti o sporcizia giorno dopo giorno.

Pulizie, una vera necessita ma occhio a come le fai

Per prima cosa passiamo ogni giorno l’aspirapolvere e laviamo i pavimenti. Non dimentichiamoci nemmeno di arieggiare la casa e non dimentichiamoci i piatti sporchi nel lavello. Dopo aver mangiato raccogliamo le briciole e gli avanzi di cibo e gettiamo sempre negli appositi spazi la spazzatura e gli altri vari rifiuti.

Non dimentichiamoci di igienizzare, oltre che pulire, perché per dire un bel ciao ciao con la manina ai batteri, che sono grandi nemici della nostra salute, solo il secondo gesto non basta. E soprattutto mettiamoci in testa che ci sono anche degli oggetti, che talora non consideriamo come si deve, che andrebbero igienizzati e puliti con cura per il motivo poco fa espresso. Siete pronti a scoprire quali siano?

Gli oggetti ricchi di batteri che non consideri spesso

Abbiamo degli amori di pelo in casa? Non dimentichiamoci delle loro ciotole. Loro ci mangiano e ci bevono, dunque devono sempre essere al top per loro, oltre che per noi. Non per nulla gli avanzi di cibo possono portare l’arrivo degli insetti che a loro volta sono portatori di malattie. Occhio anche ai tappeti ove si può annidare, oltre allo sporco, tantissima polvere.

Le tocchiamo mille volte, pertanto vanno igienizzate, anche le manopole dei rubinetti e dei vari mobili della cucina, oltre che del bagno, così come gli interruttori. Non dimentichiamoci nemmeno del tagliere e della tastiera del nostro computer. Infine, ricordiamoci di cambiare spesso gli asciugamani e la spugnetta per i piatti.