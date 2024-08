‘Pronta per il trono’, la De Filippi prepara il colpo di scena | Tina Cipollari su tutte le furie

La bellissima è pronta per il trono. La mitica Queen Mary l’ha scelta. La Cipollari è furiosa.

Manca davvero poco, pardon pochissimo, la fischio d’inizio della nuova e super attesa edizione di Uomini e Donne. Ricordiamoci che stiamo parlando di un programma seguitissimo e che va in onda da più di 20 anni nei palinsesti Mediaset. Non per nulla è definibile come il dating show più famoso in assoluto della TV italiana.

Da quando ha fatto capolino in studio, da diversi anni, il mitico Trono Over, i telespettatori si sono ancora più appassionati. La distinzione fra lui e il tono classico non è più netta, anche una storica dama come la divina Ida Platano, è potuta salire sul trono lo scorso anno, senza però arrivare alla scelta finale.

Si mormora dunque che potrebbe tornare a ricoprire tale ruolo. Nel frattempo si gode a pieni polmoni l’estate da single, insieme alla cara amica Gemma Galgani. Si vocifera anche che pure l’edizione di Temptation Island di quest’anno potrebbe rivelare grandissime sorprese in tale direzione.

Lei è pronta per il trono, Tina non la vuole

Se da un lato c’è chi mormora che alcuni ex partecipanti essere impegnati come ospiti, dall’altra parte ci si aspetta di vederli come tronisti. Sta di fatto che nel mentre andrà in onda anche il GF e può darsi, stando all’ascolto di alcuni rumors, che alcuni di loro approdino alla corte di Signorini. Vicinissimi alla porta rossa potrebbero essere Lino e Alessia, come sussurra Dagospia.

Lo stesso si dice dell’ex tronista Brando, che è uscito mano nella mano con la corteggiatrice Raffaella. Fatto sta che in moltissimi, fino all’ultimo, si siano chiesti se a lei avrebbe preferito un’altra giovane donna. Costei può contare su uno zoccolo duro di estimatori, ma non della stima e simpatia della vulcanica Tina Cipollari. Ed è proprio lei che potrebbe salire sul trono.

Beatriz single, prossima tronista?

Di questa possibilità si parla da tempo a spron battuto sui Social, oltre che sui vari forum dedicati alla trasmissione. La ragazza, ovvero la splendida Beatriz D’Orsi, fino a poco fa risultava legata a certo Bernardo. Entrambi avevano condiviso sui Social uno scatto che li vedeva abbracciati, con tanto di cuore.

Dunque qualora fosse stata impegnata, non avrebbe potuto vagliare la possibilità del trono. Fatto sta che, come spiffera Gossip e Tv, la donna sarebbe diventata di nuovo single quindi ancora in lizza, per diventare tronista. A rivelare del suo stato sentimentale sarebbe stata lei stessa sul suo Profilo Instagram ai suoi fan. Fan che sognano un suo ritorno in grande stile a Uomini e Donne.