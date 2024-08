Profumatori per ambienti, adesso non li paghi più | Sora Luisa mi ha dettato sottovoce la pozione magica: funziona davvero

Vuoi profumare la tua casa o l’ufficio in maniera efficace senza spendere un euro? Fai come la signora Luisa.

Indubbiamente entrare in una stanza ed essere avvolti da un buon profumo che metta di buon umore, anche se siamo molto stressarti e stanchi. Ovvio che ciò dipende molto pure dai gusti personali, che vanno presi in considerazione. Inoltre non tutte le profumazioni sono adatte per qualunque ambiente.

Ad esempio in cucina il top sarebbero quelle agrumate, come anche nel nostro bagno, Nelle zone notte, specie in camera da letto, via libera alla lavanda, che ci dona un super effetto rilassante. Non per nulla, prima di coricarci, sarebbe consigliato sorseggiare una tisana base di essa. Ovunque poi troviamo in vendita oli essenziali, che sono entrati inevitabilmente nella nostra quotidianità.

Ce n’è per tutti i gusti e pare che siano molto appetiti soprattutto quelli alla fragranza di mughetto. Se poi puntiamo alla menta piperita, nonché alla citronella, possiamo anche scacciare dalle nostre dimore gli insetti. Potremmo anche puntare, con lo scopo di rendere il nostro nido più confortevole, all’utilizzo di profumatori ben mirati.

Profumatori per la casa, ormai fondamentali

Il punto è che costano parecchio e con la crisi che vige in Italia, sarebbe d’uopo non fare spese eccessive in tale direzione. Dunque come possiamo fare? Semplicemente creandocene uno strepitoso a costo zero, in maniera veloce e facile, a casa nostra. Il consiglio top ce lo dona tramite Tik Tok il profilo @creativodiy.

Vi diciamo subito che qui potete crearne diversi a seconda delle profumazioni che preferite e che ritenete anche più idonee per il periodo attualmente in corso. Fate pure attenzione a dove riponete questi speciali profumatori, dal momento che le profumazioni di essi potrebbero andarsi a mischiare con quelle del cibo o della piante o di altri fiori.

Come crearlo in casa

In poche parole vi basterà prendere un vaso o anche un semplice contenitore di vetro che avrete in precedenza tenuto da parte e dove era magari stata contenuta della passata di pomodoro. Chiaro che dovrete averlo ben pulito e igienizzato, oltre che aver scollato molto bene l’etichetta.

Ora non vi resta che versarci un po’ di ammorbidente molto profumato. Riempitecelo di 1/3 e quindi aggiungeteci i classici bastoncini di legno. Se non li avete potete utilizzare dei lunghi stuzzicadenti, purché siano nuovi di zecca, dopo aver eliminato le punte. Et voilà, il nostro profumatore a costo zero è servito.