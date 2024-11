Problemi digestivi, non tutti sanno che esiste un rimedio CASALINGO super efficace | Basta prodotti invasivi: ora dormi sereno

Hai problemi di stampo digestivo? Punta su questo strumento casalingo. Solo così inizierai a stare bene.

Anche stasera riscontri difficoltà digestive, eppure non hai cenato tardi e non hai nemmeno esagerato con le porzioni. Se stato leggero, conscio del fatto che non si deve mai darsi all’abbuffata in linea generale, soprattutto a poche ore dal riposo notturno. Cerchi anche di non consumare il pasto dopo le 20.00.

Stai lontano da a caffè e tè nel pomeriggio. Diciamo che, al massimo le ultime tazzine le sorseggi a ridosso delle 16.30. Inoltre non le degni nemmeno nelle versioni decaffeinata e deteinata. Cerchi anche di mantenerti idratato bevendo 2 l di acqua e facendo sano movimento. Tra l’altro tua moglie lo sa che lo stomaco è il tuo tallone di Achille e non punta mai, quando prepara la pasta, a sughi elaborati.

E nemmeno tu, quando la domenica sera vai a mangiare la pizza coi tuoi amici, ordini, quella col salamino, dolce o piccante, che in tanti prediligono, dal momento che è una delle più buone proposte in loco. Non fumi e, da anni, non bevi nemmeno un bicchiere di vino. Hai salutato anche le bibite gassate, perché ti provocavano gran bruciore e gonfiore.

Problemi digestivi, occhi a cosa metti nel piatto

Dunque come è possibile che ancora non digerisci bene? Okay, puoi sempre assumere dei medicinali, ma non lo puoi fare come se fossero caramelle. E allora, che cosa puoi fare? Rilassarti di più è un valido consiglio, come lo è pure quello di inserire maggiormente, all’interno della tua alimentazione, un alimento in particolare che, sebbene molti lo sanno già, è un grande alleato della tua digestione.

In questo momento inizierei a pensare al finocchio. Sovente una bevanda a base di esso la sorseggiamo dopo il pasto, per tenere a bada i gonfiori. Allora? Non non si tratta di lui, anche se è molto efficace, come non parliamo del carciofo e nemmeno del rosmarino, della salvia e dell’alloro, che favoriscono molto la digestione. Tuttavia, il migliore sarebbe un altro.

Lo strepitoso rimedio casalingo

A darci questa rivelazione, su Instagram, è @davideromafitnessfood.Nel parlarci delle mille proprietà terapeutiche della cipolla, ci ha spifferato che essa, per via del contenuto di inulina, è un alimento decisamente grande alleato della buona digestione. Inoltre pensate che favorisce la diuresi, dal momento che è strepitosa per aiutarci a depurarci.

È in grado di abbassare i livelli di glucosio e ridurre quelli di colesterolo. Per rendere la sua azione maggiormente urto, potremmo anche inserire nella nostra dieta quotidiana carne magra e pesce, sempre magro, cotti alla griglia, al forno oppure al vapore. Stiamo lontani dai fritti e lasciamoci corteggiare invece dalla semplicità di frutti come mele e banae, che possiedono un’azione altamente equilibrante.