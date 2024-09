‘Prima mi caccia di casa e ora lo porto in TV’: Queen Mary fa ALL-IN | Riflettori puntati a settembre su di loro

Lui la caccia di casa e lei che fa? Lo porta in televisione! Queen Mary ha proprio fatto un colpo grosso. Chi vedremo a settembre.

Maria De Filippi è prontissima ancora una volta a stupirci con le sue trasmissioni e, in particolare, con le storie più appassionanti d’amore e di amicizia che nascono negli studi. Altre invece finiscono, lasciando il classico amato in bocca ai più romantici. Tuttavia c’è anche da dire che la loro conclusione è dettata pure dalla conoscenza di un’altra persona, che hanno nel cuore o che apre loro gli occhi.

Cresce sempre di più la curiosità di conoscere i nomi ben precisi di coloro che avranno la ghiottissima possibilità di salire sul Trono. Le registrazioni stanno per iniziare e, dunque, a stretto giro, potremo saperne qualche cosa di più a riguardo. Tuttavia, da pochi anni a questa parte, a conquistare maggiormente i telespettatori è il Trono Over.

Non per nulla le dispute, conoscenze e le frequentazioni, tra dame e cavalieri piacciono. Inoltre tantissimi di loro sono pure diventanti indiscussi protagonisti del dating show di Canale 5. Sovente possiamo leggere le loro interviste esclusive e a cuore aperto nel magazine ufficiale delle trasmissione, dove è anche possibile gustarci qualche accattivante anteprima.

Lui la caccia e lei lo porta in TV, cosa ci propone Maria

Fatto sta che quel che ora potremo seguire grazie alla vedova Costanzo in TV ha dell’incredibile. Parliamo di una coppia, o forse dovremo dire ex, molto particolare. Difatti lei, dopo che lui l’ha manda vita di casa, ha deciso di portarlo con sé in televisione. E tra l’altro, il fatto più sconcertante, è che questa situazione, TV a parte, vige da tempo.

In poche parole lui sarebbe avvezzo a scacciarla con una certa frequenza e lei, sebbene lui non la cerchi mai, a tornare immediatamente da lui. Le ragioni di questa sua scelta non sono però ben note. Tuttavia in tanti hanno iniziato a mormorare sui Social che ci sia qualche cosa di sbagliato in tutto ciò. A parlarcene è il sempre accorto Gossip e TV.

Mirko e Giulia, la strana coppia a Temptation Island

I due altro non sono che Mirko e Giulia, che stanno insieme da nove anni, mentre convivono da tre. A scrivere alla Fascino, casa di produzione delle De Filippi, e in particolare a Temptation Island, è la ragazza, che si sente poco apprezzata dentro alla sua relazione. Il suo compagno, l’avrebbe mandata via più volte nel corso dell’ultimo anno, dove i litigi sono diventati più frequenti, andando via via inasprendosi sempre più.

I ragazzi sono stati presentati tramite un video condiviso sul Profilo Ufficiale Instagram del viaggio nei sentimenti, che tornerà in onda in Prime Time su Canale 5 il 10 settembre 2024 nella tanto attesa versione winter. Al suo timone ritroveremo nuovamente il bravo e accorto Filippo Bisciglia. E chissà che lui, come molti utenti si augurano, non riesca a far ragionare la giovane sul fatto che il suo rapporto sia giunto al capolinea e che sia pertanto opportuno guardare oltre.