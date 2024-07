‘Prevedo scintille in studio’, Milly Carlucci è stata avvisata | A settembre rivoluzione storica per Ballando

Ballando con le stelle, in arrivo fulmini e saette in pista. La Carlucci è stata avvisata.

Luglio ha già superato la sua metà e manca dunque meno di un mese a Ferragosto. Dunque settembre non è poi così lontano, per l’immenso dispiacere di molti studenti che, al solo pensiero di tornare sui banchi di scuola, storcono il naso. Fatto sta che in autunno ricomincerà la nuova stagione televisiva, facendoci compagnia anche con i programmi più amati di sempre.

E fra di essi, se guardiamo in Casa Rai, c’è di certo da annoverare Ballando con le stelle. Del resto, il programma danzereccio di punta del sabato sera, sa sempre come stupirci, emozionarci e farci divertire. Paolo Belli è fantastico nel accogliere nella sala delle stelle i vip in gara mentre Milly una divina padrona di casa.

Ed è proprio lei, che è tra l’altro una delle conduttrici più amate e apprezzate dagli italiani di ogni età, che ha già fin da ora una bella gatta da pelare. Difatti si preannunciano scintille, e pure belle toste per la verità, in pista. In ogni caso lei, essendo una grandissima professionista, saprà risolvere la faccenda con la sua innata classe.

Milly Carlucci e la rivoluzione di Ballando

Resta comunque sia insindacabile il fatto che fare già ora questa forma di profezia, come una sorta di Cassandra, non sia affatto piacevole per nessuno. Tanto più che proprio in questo periodo si stanno concludendo gli accordi riguardo ai concorrenti. Fra di essi figurerà di certo la divina Federica Pellegrini, come possiamo leggere su DiPiù.

E sempre sul noto settimanale si parla di un altro pezzo da Novanta che avrebbe accettato di partecipare. Anche lo scorso anno, a onore del vero, le era stata fatta la proposta che lei aveva accantonando sostenendo di aver ballato solo una volta in vita sua. Fatto sta che adesso le cose possono essere cambiate vista anche la sua frequentazione con il maestro di Ballando Angelo Madonia.

Si prevedono scintille tra la Bruganelli e la Lucarelli, la conduttrice è avvertita

Sì avete capito bene, stiamo parlando della meravigliosa Sonia Bruganelli che in tempi recenti abbiamo ammirato nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip e all‘Isola dei Famosi. A questo punto anche La Nostra Tv ha iniziato a domandarsi se lei, qualora fosse confermata la voce della sua partecipazione, se ballerà con il fidanzato oppure no.

In ogni caso pare più sensato che le possa essere destinato un altro ballerino. Altro aspetto da mettere da conto è che, come mormorano molti utenti sui Social, è possibile che tra di lei e la giurata Selvaggia Lucarelli, non avendo nessuna delle due i classici peli sulla lingua, possano realmente arrivare scintille in studio.