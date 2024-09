‘Preparati che andiamo subito in onda’: la Leotta convocata d’urgenza dai vertici Mediaset | Ecco la data UFFICIALE de La Talpa

L’attesa è finalmente terminata: il reality game più amato di sempre sta per tornare su Canale 5: ecco la data d’inizio.

‘Il dado è tratto’, così direbbero gli antichi romani e Giulio Cesare, ma non stiamo oltrepassando il Rubicone, anzi. Il reality tanto atteso La Talpa sta per tornare finalmente dopo oltre 15 anni d’attesa.

Ricordiamo che la prima edizione del reality andò in onda nei primi anni 2000 su Rai 2. La prima puntata pilota fu condotta da Amanda Lear mentre dalla seconda, l’unica e insostituibile padrona di casa è stata Paola Perego.

In quell’edizione, la talpa fu Marco Predolin mentre, a vincere il programma, fu la showgirl Angela Melillo. Mediaset, decise di acquisirne i diritti e pertanto ci sono state ben due edizioni su Italia 1, seguitissime dai telespettatori. Gli stessi che in tutti questi anni si sono domandati come sia stato possibile lasciare in panchina un reality così appetibile e interessante come questo.

Quando è sbarcato sul sesto canale, Paola Perego si è trasferita a Mediaset e nella seconda edizione la talpa fu Paolo Vallesi mentre a vincere il programma spettò all’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti.

Il cambiamento del reality

La terza ed ultima edizione del reality game è stata vinta da Karina Cascella mentre la talpa era l’attore Franco Trentalance. Quando quest’ultimo si palesò in diretta televisiva nelle vesti da talpa, fece notare come l’indizio della sua investitura fosse presente nel logo del programma in cui erano presenti tre lance incrociate.

Ora, è giunto il tempo di dare il benvenuto ai nuovi concorrenti che si sfideranno nuovamente nel reality più atteso dell’anno. Cambia tutto, modificata la location, la conduzione e la messa in onda. Paola Perego ha lasciato lo scettro alla giovane e talentuosa Diletta Leotta mentre, per la messa in onda, il reality si è spostato di fatto su Canale 5.

Data ufficiale dell’inizio de La Talpa

I concorrenti sono: Jo Squillo; Ludovica Frasca; Elisa Di Francisca; Orian Ichaki; Lucilla Agosti; Marina La Rosa, Clizia Incorvaia; Marco Melandri; Marco Berry; Alessandro Egger; Andrea Preti; Gilles Rocca e infine Veronica Peparini e Andreas Muller. E per la prima volta il programma sarà ambientato in Italia, non avrà uno studio e le prime puntate saranno disponibili anche su Mediaset Infinity in anteprima come progetto voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi.

Stando a quanto riportato dal portale di davidemaggio.it il programma dovrebbe partire con ogni probabilità o dal 29 ottobre o dal 5 novembre. Non prendete appuntamento per quelle date perché La Talpa sta per tornare.