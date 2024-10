Prenotazioni HOTEL, hai sempre fatto cilecca su queste app | Solo QUESTA ti garantisce un maxi sconto: prenota un weekend da sogno

Non sapevi di poter risparmiare così tanto: usa questa funzione per avere sconti incredibili su tutti i tuoi viaggi.

Se ami viaggiare ma il portafoglio piange, il 2024 è l’anno perfetto per trovare mete turistiche economiche senza rinunciare al divertimento. Le destinazioni a basso costo non sono più sinonimo di scarso comfort, anzi! Tra le mete più convenienti di quest’anno troviamo la Polonia, con la meravigliosa Cracovia.

Anche l’Albania sta spopolando tra i viaggiatori low-budget: spiagge incontaminate e cibo ottimo a prezzi che ti faranno sorridere. Se invece punti su una destinazione classica, ma non vuoi spendere troppo, considera il Portogallo: Lisbona è sempre affascinante.

Anche il Marocco è un’ottima scelta: Marrakech e Fes, pur essendo super turistiche, mantengono costi accessibili per alloggi e cibo. Con un po’ di pianificazione, puoi trovare voli a basso costo e goderti il viaggio dei tuoi sogni senza far piangere la carta di credito.

Il viaggio in inverno

Per questo inverno, gli italiani sognano destinazioni più chic e rilassanti. Non mancano i classici come le Dolomiti, dove neve e relax vanno a braccetto, ma anche mete esotiche come le Maldive o il caldo di Dubai sono molto gettonate. Tuttavia, c’è un modo per rendere questi viaggi più abbordabili senza fare rinunce.

Molti continuano a prenotare tramite Booking, Expedia o simili, ma c’è un trucco meno conosciuto per ottenere maxi sconti. Purtroppo, questo è un trucco che non tutti lasciano trapelare, dal momento che dietro si cela un inganno che potrebbe far indispettire i viaggiatori. La risposta la fornisce @luigis.tips.

Il trucco del maxi sconto

Non ci pensiamo spesso, ma ogni volta che prenotiamo su Booking, paghiamo di più del dovuto. Le piattaforme di prenotazione online infatti aggiungono delle commissioni, spesso del 15% o più, che gravano sul prezzo finale. La struttura, per coprire queste commissioni, aumenta il costo del soggiorno e tu finisci per spendere più di quanto dovresti. Come evitare questo sovrapprezzo?

Esiste un’app chiamata Directo che fa al caso tuo. Questa ti mostra se l’offerta che trovi su Booking è disponibile a un prezzo inferiore sul sito ufficiale dell’hotel. In molti casi, prenotare direttamente dalla struttura può farti risparmiare fino al 20%. Oltre al risparmio, hai anche più possibilità di trovare offerte speciali, come upgrade gratuiti o late check-out, che sui portali di prenotazione tradizionali non vengono nemmeno menzionati. Puoi scoprire di che si tratta anche da Instagram.