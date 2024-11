Prendi e porta a casa: la Celentano è nel GUINNESS di Amici | Quello che è successo nelle ultime ore ha dell’incredibile

Alessandra Celentano ha portato a casa un’altra soddisfazione. Andiamo a scoprire cosa è successo nelle ultime ore nella scuola di Amici.

Alessandro Celentano da anni ricopre il ruolo di maestra di danza nel talent show più noto di canale 5. È nota per essere una delle più esigenti in assoluto, dunque non c’è da stupirsi se spesso discute con i propri colleghi quando bisogna dare dei giudizi sugli allievi.

Il pubblico si divide in due fazioni, dato che c’è chi sostiene le sue idee mentre altri tendono a criticarla perché ai loro occhi risulta essere rigida e poco flessibile. Fatto sta che i suoi allievi dopo la trasmissione televisiva hanno trovato le porte aperte nel mondo dello spettacolo.

Basta pensare che l’ex allieva Isobel Kinnear adesso fa parte del corpo dei ballerini professionisti di Amici e allo stesso tempo lavora con delle compagnie di ballo che l’hanno voluta a tutti i costi.

Di recente la Celentano ha avuto un’altra gratificazione professionale con l’intervento di un esperto del mondo della danza. Andiamo a scoprire cosa le ha regalato un sorriso.

Un grande risultato per Alessandra Celentano

Un video è stato pubblicato nella pagina ufficiale Instagram del talent show di canale 5 qualche giorno fa. Gli utenti social avranno la possibilità di vedere come sono andate realmente le cose.

Al centro della tensione c’è Daniele Baldi, affermatissimo nell’ambiente dell’hip hop e ha lavorato in trasmissioni televisive come Buona Domenica e Carramba. È molto richiesto all’estero, dunque non c’è da stupirsi se è arrivato ad Amici.

Vittoria schiacciante nello studio di Amici

“Dico subito la coppia che per me ha vinto…La coppia che ha creato più contatto e feeling…che è stata più in aderente al tema trattato è quella di Alessia e Daniele…Il voto è 7 e mezzo…Ho detto subito i vincitori perché poi per me voi siete a pari merito…Teodora e Rebecca, la vostra coreografia è stata un po’ semplice e non c’era sintonia tra voi due…Eravate due ballerine singole. Secondo me serviva più feeling. Voto 6 e mezzo. Sienna e Alessia, anche voi siete sufficienti…troppi passi, avete avuto difficoltà nelle acrobazie ed è mancato quel contatto fisico…La musica parlava di proteggere l’altra…Questo non l’ho visto”.

Questo significa che gli allievi di Alessandra Celentano hanno portato a casa la vittoria. Sicuramente sarà una grande soddisfazione per la maestra che punta sempre sui ballerini che fin da principio mostrano di avere tutte le carte in regola per rendere la loro passione un lavoro. Gli allievi di Emanuel Lo e Deborah Lettieri hanno dovuto accontentarsi di una sufficienza. Avranno modo di riscattarsi? Lo scopriremo prossimamente.