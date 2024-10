Posa immediatamente quei prodotti, sono INUTILI | Il tuo wc torna pulito grazie a questo trucco: i meriti sono di Estela

Stop agli acquisti di prodotti costosi e numerosi al supermercato. Per il tuo WC basta questo escamotage.

Quando andiamo al supermercato per compiere la classica spesa, per lo più alimentare, in genere riempiamo il carrello anche di detersivi, per lo più di vario genere. Molte persone pensano che, per pulire la propria casa a fondo, servano mille detersivi mentre, in realtà, ne bastano veramente pochi e mirati.

Chiaro è che è facile cadere nei numerosi tranelli e nelle offerte messe a punto del marketing. Inoltre ricordiamoci, che per risparmiare tanti soldini possiamo mettere a punto i rimedi delle nonne, che riuscivano a mettere in tavola piatti buoni e semplici veramente con poco. Dunque perché non possiamo anche noi agire in codesta maniera?

In particolare, per la corretta igienizzazione del nostro WC non dovremo fare chissà che. La dritta accattivante ce la dona su TikTok @estaela_tips. Il primo consiglio di cuore che ci dona la tiktoker è di non mischiare tra di loro i prodotti, anche per non creare l’effetto dell’arrivo di cattivi odori.

Un rimedio alternativo ai detersivi

Difatti può capitare che ciò si realizzi, e che dunque ci renda insopportabile la permanenza nostra, nonché quella altrui, in questa stanza. È esattamente quel che accade come quando mettiamo un deodorante quando siamo sudati, oppure quel profumo che non si addice affatto con il bagnoschiuma e la crema corpo che ci applichiamo dopo la doccia.

Inoltre cerchiamo di comprendere che, per ottenere un ambiente pulito non dobbiamo, per forza di cose, utilizzare un grande quantità di prodotto. In primis non lo dobbiamo fare perché ciò risulterà molto costoso per le nostre tasche, in secundis perché risulterà molto deleterio per la nostra salute e dell’ambiente, oltre che rovinare l’aspetto e la funzionalità di diversi elettrodomestici e arredi.

Come agire per la corretta pulizia

Altro errore da non fare è quello di utilizzare per le pulizie quotidiane della nostra dimora degli acidi, ma che in questo caso, se le abbiamo provate davvero tutte e non riusciamo a togliere quelle antiestetiche macchie gialle dal WC, possiamo utilizzare questo particolare acido, inteso come citrico anticalcare. Quindi lasciamo la spugna imbevuta nel punto esatto in cui si sono formate le macchie.

Lasciamo agire senza fretta, quindi preleviamo la spugna e gettiamola nello sporco. Prendiamone un’altra pulita e strofiniamo dalla parte del lato ruvido direttamente sulle macchie. Buttiamo poi anche questa, quindi chiudiamo il coperchio del water e facciamo andare uno sciacquone. Tuttavia, per compiere questo trattamento dall’inizio fino alla fine non togliamoci mai i guanti protettivi perché, come ricorda Estela, stiamo utilizzando un acido che può risultare pericoloso.