Pizza, il trucco di Bonci sta tutto nell’impasto: così sarà perfetta | Pronta in 10 minuti

Pizza, ecco come la prepara il mitico Gabriele Bonci. Il segreto sta tutto nel giusto impasto.

Non c’è alcun dubbio che, se pensiamo alla pizza in pala alla romana, non possiamo non pensare immediatamente allo strepitoso Gabriele Bonci, che è un gran professionista del settore, oltre che un personaggio mediatico a 360° molto amato. Possiamo pure definirlo un vero rivoluzionario, dato che ha cambiato il modo di concepire e preparare la pizza, insegnandolo anche a persone non particolarmente pragmatiche ai fornelli.

Uomo dal grande cuore e generoso, ha svelato ai suoi estimatori il segreto per realizzarla al top. Vi diciamo fin da subito che codesto segreto risiede al 100% nell’impasto, che è il cuore di questa pietanza che piace tanto a grandi e piccini. Altro aspetto assai importante è l’ottima qualità degli ingredienti impiegati e l’amore che ci si mette, accingendosi a preparare la pizza.

Andiamo ora con la lista degli ingredienti necessari che dobbiamo possedere per poterla preparare. Quelli che riveliamo saranno utili sia per l’impasto, che per la base del condimento vero e proprio.

Parliamo di 1/2 kg di farina 00, 100 ml di acqua fredda, 20 ml di olio evo, 10 g di sale, 30 g di lievito di birra, semola di grano duro q.b., passata di pomodoro q.b., mozzarella fiordilatte e basilico fresco q.b.

Pizza, come farla al top grazie a Bonci

Cominciamo con il dire che l’impasto richiede parecchio tempo, quindi vi conviene pensarci almeno un giorno prima. La lievitazione, infatti, necessiterà di almeno 24h. Mescoliamo la farina a fontana con circa metà acqua e lievito di birra. Amalgamiamo molto bene il tutto e aggiungiamo in seguito i restanti ingredienti, quindi versiamo l’acqua e il rimanente olio.

Otteniamo quindi un impasto compatto e aggiustiamo di sale. Proseguiamo a lavorare fino a raggiungere un panetto morbido e un po’ appiccicoso. Poniamo l’impasto in una ciotola capiente e copriamolo con un panno, lasciandolo riposare 15 minuti, lontano dalla luce. Trascorso il tempo indicato, infariniamo il piano da lavoro con un po’ di semola, quindi riversiamoci l’impasto e ripieghiamolo su sé stesso più volte, effettuando le prime pieghe. Ora riponiamo l’impasto nuovamente nella ciotola e lasciamolo riposare per altri 15 minuti.

Non l’impasto, occhio pure alla cottura

In seguito dovrà essere completato un altro ciclo di piegature, per poi pensare al riposo finale in frigorifero per le famose 24 ore. Come ultimo step, preleviamo l’impasto dal frigo e lasciamolo raffreddare a temperatura ambiente per circa un’ora. Adesso capovolgiamolo sul piano infarinato con altra farina di semola e stendiamolo per bene con un mattarello.

Poniamolo su una teglia da forno ben oliata e lasciamolo lievitare per due ore e mezza. Poco prima iniziamo a preriscaldare il forno a 250° in modalità statica, quindi condiamo la pizza con il pomodoro, la mozzarella e il basilico. Inforniamola per 10 minuti, e lasciamola cuocere sul ripiano basso e lasciamo cuocere. Trascorso il tempo indicato, abbassiamo la temperatura a 230°. Serviamola infine calda e croccante.