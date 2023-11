Pippo Baudo, la famosissima dopo anni ammette tutto: cosa le ha fatto ai tempi di Sanremo

Durante un’intervista rilasciata a Il Mattino una delle cantanti più famose della musica italiana ha speso belle parole sul conduttore Pippo Baudo. Andiamo a scoprire chi è e cosa ha detto sul suo conto

Nato a Militello in val di Catania il 7 giugno 1936, Pippo Baudo è uno dei conduttori che ha fatto la storia della nostra televisione. Presente soprattutto in Rai, ha condotto Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Festival di Sanremo (13 volte di cui è stato anche direttore artistico).

Grazie a lui sono state lanciate personalità musicali come Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Andrea Bocelli, Giorgia, Milva e tanti altri ancora. Oltre alla conduzione si è dedicato anche alla recitazione, però impersonando se stesso in vari film e fiction.

Per quanto riguarda la vita privata ha avuto 5 compagni e due figli. Da Mirella Adinolfi avuto Alessandro, che ha riconosciuto in un secondo momento, mentre Angela Lippi lo ha reso padre di Tiziana che sarebbe la sua assistente e segretaria. Ha avuto anche una relazione con Katia Ricciarelli, la quale si dice che abbia abortito su richiesta di lui.

A prescindere da queste vicende sentimentali, Pippo Baudo è sempre stato seguito e ammirato per la sua carriera. È proprio grazie alla sua carriera che ha permesso ad altri di averne una nel mondo dello spettacolo. Per questo motivo ha ricevuto parole belle da un volto noto della musica.

Parole di stima e affetto per uno dei conduttori più amati della televisione

La cantante in questione ha sposato in gran segreto Paolo Carta dopo 18 anni di fidanzamento. Si sono conosciuti nel 2005 e nel 2013 sono diventati genitori di una figlia che hanno chiamato Paola. Inoltre ha svelato che non parteciperà al Festival di Sanremo del 2024 perché dovrà dedicarsi al suo tour.

Nata a Faenza il 16 maggio 1974, le sue canzoni più famose sono Strani amori, La mia risposta, Resta in ascolto, Vivimi, Come se non fosse mai stato amore e tante altre ancora. Lei non è altro che l’amatissima Laura Pausini.

La cantante su Pippo Baudo: “Se non ci fosse stato non sarei qui”

Laura Pausini ha ottenuto il successo grazie inevitabilmente alla sua indiscussa bravura. Tuttavia ha ammesso che non avrebbe potuto puntare sulla bellezza perché all’epoca era diversa da come compare oggi. Grazie a Pippo Baudo è riuscita ugualmente a sfondare.

“Il 27 febbraio 1993 a Sanremo all’Ariston c’era il direttore di una radio importante in Olanda che si innamorò della Solitudine…Se non ci fosse stato Pippo Baudo che sceglieva la Solitudine, non sarei qui. Da direttore artistico ti seguiva passo dopo passo. Era presente alle per darti consigli…Credeva in noi”. Per questo motivo non smetterà mai di ringraziare il conduttore che ha da sempre creduto in lei nelle sue capacità.