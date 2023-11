Pier Silvio Berlusconi si mangia le mani: proprio lei deve essere sostituita | Brutta fine per la conduttrice

Pier Silvio Berlusconi potrebbe fare un passo indietro su una conduttrice che ha collocato in uno dei programmi televisivi di punta della Mediaset. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Pier Silvio Berlusconi ha introdotto delle novità nella Mediaset dopo la morte del padre Silvio Berlusconi. Infatti alcuni volti del mondo dello spettacolo non compaiono più nel piccolo schermo.

Tra questi possiamo menzionare Barbara D’Urso, la quale ha dovuto dire addio ai suoi programmi televisivi che le hanno dato popolarità negli ultimi anni.

Non tutti i cambiamenti hanno avuto un buon riscontro. Nelle pagine del settimanale Nuovo Tv, per esempio, è stata riportata una notizia inerente a una delle conduttrici di punta. In poche parole potrebbe essere costretta a lasciare il suo incarico.

Se sarà così, si dice che non tornerà a casa a mani vuote. Probabilmente per lei ci sarebbe la conduzione di un talk show politico su Rete 4 la domenica sera. Ecco colei che per il momento ha i riflettori puntati addosso.

Doccia fredda per Pier Silvio Berlusconi

Lei è nata a Napoli il 3 maggio 1968 e ha lavorato per varie testate giornalistiche, tra cui Il Mattino, Il Messaggero e il Sole 24 Ore. Nel corso della sua carriera ha scritto anche dei libri ed è anche ambasciatrice dell’Unicef. Ha lavorato anche per la radio e ora conduce al posto di Barbara D’Urso.

La conduttrice in questione non è altro che Myrta Merlino, la quale potrebbe essere sostituita a Pomeriggio 5 dopo Natale. Secondo quanto riportato dalla fonte ci sarebbero già delle aspiranti candidate.

Due sono le palpabili conduttrici di punta nella Mediaset

Purtroppo gli ascolti di Pomeriggio 5 non decollano. Secondo Nuovo TV a Cologno Monzese gli alti vertici della rete si sarebbero messi a tavolino per decidere chi potrebbe essere la sostituta della Merlino. Se dovesse concretizzarsi il tutto, bisognerà attendere il nuovo anno.

Ma chi potrebbe essere considerata per ricoprire questo ruolo? I nomi più insistenti sono al momento quelli di Barbara Palombelli e Federica Panicucci. La prima è al timone della conduzione di Forum mentre l’altra di Mattino Cinque. La prima in un’intervista rilasciata al Nuovo TV ha riferito cosa pensa a tal proposito: “Non è mai stato un oggetto del desiderio per me perché si faceva a Milano. Adesso che la produzione si è trasferita a Roma invece, è contendibile…”. Anche l’altra ha voluto dire la sua: “Mattino cinque e casa mia, è un programma che ogni giorno mi dà qualcosa in più punto certo, se arrivassero o altre proposte, le affronteremo con entusiasmo”.