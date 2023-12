Pier Silvio Berlusconi, il divieto assoluto al Gf delude tutti: la regia costretta a censurare questa cosa

Pier Silvio Berlusconi ha preso una drastica decisione nei confronti del Grande Fratello. Andiamo a scoprire cosa ha fatto punto totale da lasciare di stucco i telespettatori

Il Grande Fratello sta facendo discutere da quando ha fatto il suo ingresso nella casa la giovane Perla, ovvero l’ex di Mirko. Il pubblico sa bene che i due hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island e sono andati via con Greta e Igor. Mirko ha portato avanti la relazione con la tentatrice mentre Perla ha messo la parola fine.

Mirko si è avvicinato molto ad Angelica, scatenando così la gelosia di Greta. Quest’ultima poi ha deciso di fare un passo indietro quando ha ascoltato delle conversazioni tra lui e Perla. Tuttavia entrerà nella casa nella prossima diretta con altri concorrenti, ragion per cui ne vedremo delle belle.

Greta sui social ha riferito ai follower che non ha intenzione di intromettersi tra i due ex fidanzati perché vuole vivere questa esperienza televisiva con estrema serenità. Qualcuno sostiene che dovrà fare i conti con alcune donne per via di affermazioni fatte sul suo conto nei giorni scorsi.

Nel frattempo le telecamere hanno ripreso i due nello stesso letto la notte scorsa, ma non è stato possibile né ascoltare né vedere che cosa è successo sotto le coperte. A tal proposito è intervenuto Alessandro Rosica con una Instagram story.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi sul Grande Fratello

I riflettori sono puntati anche su Beatrice Luzzi, la quale sta facendo parlare da quando ha messo piede nella casa. Le sue liti con Massimiliano Varrese, la simpatia per Giuseppe Garibaldi e ora sta trascorrendo la quotidianità accanto a Vittorio Menozzi.

Letizia Petris settimana fa aveva riferito ai suoi compagni d’avventura di aver visto Beatrice e Giuseppe in atteggiamenti inequivocabili sotto le coperte senza vestiti. Un’affermazione che ha spiazzato il pubblico, dal momento che le telecamere non hanno ripreso questa scena. Ed è proprio per questo che l’influencer ha deciso di esprimere la sua opinione.

“Mettetevi l’anima in pace”

“La nuova politica vieta di mostrare contenuti spinti in tv. Quindi mettetevi l’anima in pace non vedrete mai una coppia consumare al GF e in questi anni tantissime coppie hanno consumato. La regia stacca immediatamente ed è impossibile che passino queste cose in tv…In Italia è ancora tabù questo”, ecco cosa ha scritto l’influencer.

Parole che non sono passate inosservate, dato che la produzione censura delle immagini non permettendo ai telespettatori di assistere ininterrottamente a tutto quello che accade nella casa. In questo modo si perdono dei passaggi che probabilmente non vengono neanche affrontati durante le dirette.