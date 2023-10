Pier Silvio Berlusconi ha lasciato la donna della sua vita in un lampo: non meritavano questo finale | Fatto tutto a pezzi

Pier Silvio Berlusconi ha dovuto gettare la spugna. La storia d’amore è giunta al capolinea e ormai risulta essere del tutto archiviata. Andiamo a scoprire come stanno realmente le cose.

Purtroppo Pier Silvio Berlusconi è stato costretto a dare il suo ultimo saluto al padre Silvio Berlusconi morto in 12 giugno 2023. In seguito a delle complicazioni, il padre non è riuscito ad avere la meglio. Dopo giorni di dolore e lacrime, sia lui che gli altri membri della famiglia hanno ripreso in mano la propria vita.

Infatti Pier Silvio ha preso in mano le redini della situazione introducendo delle modifiche alla Mediaset mediante i palinsesti 2023/2024. Non a caso alcuni personaggi famosi non compaiono più davanti alle telecamere e tra questi posti possiamo menzionare Belen Rodriguez e Barbara D’Urso.

Tutti sono concordi nel dire che sia un vero professionista, in quanto non pecca mai in ciò che fa per il bene dell’azienda. Con i cambiamenti introdotti ha voluto ridare alla televisione il decoro, quindi era inevitabile che ricevesse solo consensi.

Nonostante tutto l’uomo riesce a far combaciare alla perfezione il lavoro con la vita privata. Purtroppo non ha mai nascosto di aver sofferto per la parola fine. Ci sono dei problemi con la compagna storica Silvia Toffanin? Niente è come sembra.

Pier Silvio Berlusconi non ha potuto fare nulla

Per quanto riguarda la vita privata dal 2002 ha una relazione con la conduttrice di Verissimo. Nel 2010 hanno accolto Lorenzo Mattia e 5 anni dopo Sofia Valentina. Per il momento non sono convolati a nozze, anche perché a parer loro si considerano una famiglia a tutti gli effetti.

Sono dei personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo italiano, eppure optano sempre per la privacy. Infatti sui social non mostrano mai foto dei loro figli. Ad oggi sono innamoratissimi e più uniti che mai. In tal caso non stiamo parlando della Toffanin, bensì di un’altra donna che fa parte del passato di lui. Lei è Emanuela Mussida.

La fine del matrimonio senza dissapori

Emanuela Mussida e Pier Silvio Berlusconi sono genitori di Lucrezia Vittoria nata nel 1990. Nel 2021 ha reso il padre nonno all’età di 52 anni. Imprenditrice ed ex modella, l’ex moglie è di Milano ed è nata nel 1979. A Pisa gestisce la Tenuta Codirosso e un centro di recupero per animali. Adesso è sposata con Giuseppe ed è madre di quattro figli.

Dopo la separazione si è trasferita in Toscana, però ha mantenuto i rapporti con l’ex compagno: “Sono in buoni rapporti con la famiglia Berlusconi che, a livello umano, si è sempre comportata con me in maniera egregia“.

